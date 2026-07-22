Tour de France ONLINE: Šance pro sprintery? Jede se letošní nejtěžší rovinatá etapa
Cyklistická Tour de France v úterý vstoupila do třetího týdne individuální časovkou, dnes je na programu etapa, která možná naposledy dává šance většině sprinterů. Nebudou to ale mít, jak to na Staré dámě bývá, nikterak jednoduché. Mezi městy Chambéry a Voiron mohou závodníci, kterým se povede přes den uniknout pelotonu, pomýšlet na boj o etapové vítězství. Využijí toho Mathias Vacek s Madsem Pedersenem? Celou 17. etapu Tour de France sledujte ONLINE na webu iSport.