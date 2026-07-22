Pogačar před Alpe d´Huez: Ulevilo se mi, že tam Urška nepojede mým autem. Bude to síla
Etapy tento pátek a v sobotu mají přinést opravdové vyvrcholení Tour de France. Chystají se na to jak cyklisté, tak hlavně fanoušci. Ti, kteří si vybrali legendární Alpe d´Huez, se letos mohou těšit na podívanou hned ve dvou dnech. I proto tam lídr závodu Tadej Pogačar očekává totální peklo. „Už na Marksteinu to bylo něco, co jsem ještě nezažil,“ prozradil Slovinec. Také řekl, proč ho potěšilo, že na rozdíl od roku 2022 tam autem nevyráží jeho přítelkyně Urška Žigartová. Program a etapy Tour de France 2026 ZDE >>>
Před sebou měl ještě dvě etapy, než peloton dorazí k Alpe d´Huez. Přesto padaly otázky směrem k tomuto velikánu Tour de France na Tadeje Pogačara už po úterní časovce. Na lídrovi letošní Staré dámy je vidět, že je mnohem víc v pohodě než v závěrečném týdnu před rokem. Na tyto dotazy se totiž snažil odpovídat s humorem jemu vlastním.
Co tedy očekává od unikátního dvojího výjezdu na Alpe d´Huez? „V první řadě jsem docela rád, že tam Urška (Žigartová), na rozdíl od roku 2022, nejede mým autem. Pamatuji si, jak špinavé bylo, protože se ho všichni lidé dotýkali a třásli s ním,“ přinesl Pogačarovy odpovědi cyklistický web Domestique.
Mistr světa poukázal na fakt, který v rozhovoru pro iSport zmiňoval nedávno také Roman Kreuziger, sportovní ředitel celku Bahrain Victorious. A to, že fanoušci, zvlášť když jsou už hodně osmělení alkoholem, často s auty, která projíždí po trati, houpají, mnohdy i poškodí zrcátka a podobně.
Přesto se Pogačar těší na atmosféru, která na tomto alpském velikánu na cyklisty čeká. Už několik dnů před samotnými etapami se tam totiž začali shromažďovat diváci včetně těch slovinských a zabírat si podle nich ta nejlepší místa nejprve v 21 pověstných serpentinách, na sobotu pak na dosud neprobádané straně kopce.
„Očekávám, že to bude šílené. Už minulý víkend na Le Marksteinu to bylo něco. Nikdy jsem neviděl takové davy. Ale myslím, že Alpe d´Huez to dokáže ještě překonat. Bude to fantastické a já jen doufám, že se nic nepokazí,“ přeje si Pogačar pevně svírající žlutý trikot lídra Tour de France před závěrem závodu.