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Carapaz vládl v 18. etapě Tour, uspěl v posledním stoupání. Vacek mezi uprchlíky

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Richard Carapaz vyhrál po úniku v závěrečném stoupání 18. etapu Tour de France
Mathias Vacek se objevil v 18. etapě Tour de France ve vedoucí skupince uprchlíků, nakonec ale obsadil 42. místo
Richard Carapaz vyhrál po úniku v závěrečném stoupání 18. etapu Tour de France
Tadej Pogačar dojel v 18. etapě Tour de France na třináctém místě se ztrátou čtyři a půl minuty
Richard Carapaz vyhrál po úniku v závěrečném stoupání 18. etapu Tour de France
Richard Carapaz vyhrál po úniku v závěrečném stoupání do lyžařského střediska Orciéres-Merlette 18. etapu Tour de France
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Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tour de France
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První ze tří náročných horských etap v závěru Tour de France ve čtvrtek vyhrál ekvádorský cyklista Richard Carapaz. Žlutý trikot bez potíží udržel obhájce Tadej Pogačar ze Slovinska. Program a etapy Tour de France 2026 >>>

Carapaz rozhodl únikem v posledním stoupání do lyžařského střediska Orciéres-Merlette. Do cíle 18. etapy dlouhé 185 km dojel s náskokem 45 sekund před Maurem Schmidem ze Švýcarska a Američanem Matteem Jorgensonem.

Na Tour si Carapaz připsal druhý etapový úspěch v kariéře, poprvé zvítězil předloni. Na kontě má třiatřicetiletý Ekvádorec mimo jiné také olympijské zlato z roku 2021 a celkové prvenství z Gira d'Italia v roce 2019.

„Věděli jsme, pro co jsme sem přijeli. A věděli jsme, co pro to musíme udělat. A dneska to vyšlo a máme obrovskou radost,“ řekl Carapaz. „Je to neskutečný pocit, bylo to opravdu náročné, ale podařilo se v pravý čas ujet,“ dodal.

Pogačar dojel na třináctém místě se ztrátou čtyři a půl minuty. V celkové klasifikaci má naopak tři etapy před koncem stejný náskok před druhým Remcem Evenepoelem z Belgie a míří za pátým celkovým prvenstvím na Tour.

Nejlepší z českých jezdců byl ve čtvrtek Mathias Vacek, který se objevil i ve vedoucí skupince uprchlíků, ale nakonec obsadil se ztrátou více než třinácti minut 42. místo. Jakub Otruba dojel na 67. pozici a Pavel Bittner na 133. příčce.

V pátek je na programu nejkratší klasická etapa letošní Tour, která měří 128 km a bude finišovat na Alpe d'Huez. Cíl na slavném stoupání čeká na jezdce i v sobotní královské etapě dlouhé 171 km. Tour skončí v neděli tradičně v Paříži.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 18. etapa (Voiron - Orcieres-Merlette, 185,2 km):

1. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) 4:26:21, 2. Schmid (Švýc./Jayco AlUla), 3. Jorgenson (USA/Visma Lease a Bike) oba -45, 4. Paret-Peintre (Fr./Soudal Quick-Step) -1:14, 5. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) -1:57, 6. García (Šp./Movistar) -4:30, ...42. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -13:16, 67. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -17:46, 133. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -32:07.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 64:35:13, 2. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -4:32, 3. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) -6:51, 4. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -7:11, 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -9:22, 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -10:14, ...48. Vacek -2:27:59, 109. Otruba -4:07:00, 142. Bittner -4:42:10.

KonecLIVE
18. etapa: Voiron – Orcières 1850 Vítěz: R. Carapaz (ECU) EF Education-Easypost

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