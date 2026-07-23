König o stresu na Tour: Pro Pogačara neskutečně těžké. Rodina může rozhodit
Jsme v závěru Tour de France. Závodníci mají za sebou už většinu etap. Přesto musí i nadále udržet pozornost, což může být psychicky velmi náročné. Nejlepším příkladem toho, jak i ty nejlepší závodníky dokáže Tour vycucnout, byl loni Tadej Pogačar, který v závěru vypadal hodně mentálně vyčerpaný, možná i trochu znuděný. „Nikdo si nedovede představit, jak je to náročné pro lídra závodu,“ vysvětluje ve videu pro web iSport bývalý profesionál Leopold König.
Jet alespoň jednou Tour de France je snem každého cyklisty. Když už se na ni dostane, může ale zjistit, že to není žádný med. Jak po stránce fyzických výkonů, tak i po té mentální.
„Tour je obrovský závod, jedna jediná, žádný jiný se jí nevyrovná. Je tam největší mediální krytí, je to nejvíc byznysový závod,“ podává vysvětlení, proč je zde tolik stresu, Leopold König, který za svou kariéru absolvoval pět Grand Tour, z toho dvakrát Starou dámu.
Začíná to už v týmu samotném, před startem Tour. „Každý se snaží dostat do výběru na Tour. Už jen tento samotný fakt ty lidi stresuje. Pak se do týmu dostanou, jsou tam, cítí to očekávání, napětí, tlak, že je tam někdo vybral. Proto je to tak strašně výjimečný závod. A proto je tam potom i víc nehod, větší riziko, více stresu,“ říká König.
Problém je i v tom, že se po psychické stránce na tak velký závod ani nedá nijak připravit. Je potřeba hlavně sbírat zkušenosti. „Já jsem jel Vueltu jako první svůj závod Grand Tour, a až potom Tour. Při první etapě v Anglii, kdy tam bylo kolem dvou milionů lidí, jsem byl unavený jen z té atmosféry. Z toho, že jsme 180 kilometrů míjeli tři řady lidí po obou stranách. Na to se nedá připravit. To je věc, kterou si musíte prožít, a váš mozek to musí považovat za normální věc. Jinak se to nasbírat nedá,“ vzpomíná na start Tour v Leedsu v roce 2014.
A to mluvíme jen o pocitech běžného domestika, závodníka, na něhož není kladen tak velký tlak.
„Nikdo si nedovede představit, jak je to náročné pro lídra závodu. A už vůbec ne pro takovou hvězdu, jakou je v dnešním sportu Tadej Pogačar. Já jsem to zažil u Chrise Froomea. Ten neměl kromě spánku ani minutu, kdy by mohl na Tour opravdu zrelaxovat. Je to něco, co si vůbec nedovedu představit a co člověku bere hrozně moc sil,“ upozorňuje bývalý jezdec týmu Sky.
I proto podle něj týmy usilující o celkovou výhru na Tour často v úvodu příliš netouží po tom obléct svou hlavní hvězdu do žlutého dresu.
„Je to totiž obrovské břemeno v rámci prvních dvou týdnů. Proto samy týmy, i když pro ně je to byznysově i mediálně to největší, co můžou mít, čekají na tu správnou příležitost a nikam se nehrnou. Protože je tam časový tlak, to, co lídr musí po každé etapě absolvovat: vyhlášení, tiskovou konferenci, antidoping. Je toho tolik, že kumulace těchhle malých zdržení po každé etapě vede přesně k tomu, co jsme loni viděli u Tadeje – že on sám z toho už byl unavený,“ dodává König.
Fanouškům se může zdát, že to zase tolik času nezabere, ale ve skutečnosti ano. „Každý den je to hodina až dvě.“
Říkáte si, že po tom všem se závodníci těší na volný den i proto, že za nimi přijedou jejich nejbližší? Ani to někdy nemusí příliš pomoci.
„Za normálních okolností bych řekl, že návštěva rodiny pomůže. Ale zase lídr je v takovém stereotypu, že ani v den volna si ho nechce narušovat. A přeci jen rodina ho naruší, najednou z té bubliny, neustálého závodního nasazení, tam vidíte ten normální život. Mě osobně to taky někdy rozhodilo. Protože najednou jsem zjistil, že je jiný život, než jen ta Grand Tour. Než jen autobus, sprcha, masáž, hotel, etapa. Je to potom na vás, abyste byli schopní se do toho zase po dni volna dostat zpátky. A často se stává, že den po dni volna bývá pro spoustu lidí krizových,“ vybavuje si současný ředitel Czech Tour a Závodu míru U23.
Jak to mají cyklisté na tak velkém závodu se sociálními sítěmi? Komu mohou pomoci a komu naopak uškodit? A spravují si je jezdci sami? Podívejte se na celé video na webu iSport.