Je tady vrchol letošní Tour de France: dva cíle na Alpe d´Huez! Pogačarův tým čelí potížím
Atmosféra, jako kdybyste byli na zaplněném fotbalovém stadionu. Tak popsal to, co se bude v pátek a sobotu dít na Alpe d´Huez, Ján Svorada. „Jen vám jsou fanoušci ještě blíže,“ dodal někdejší skvělý sprinter. Mytické stoupání přináší nezapomenutelné vzpomínky i samotným závodníkům. Aby Tour de France dostála své pověsti, zařadila ho letos hned dva dny po sobě, i když pokaždé z jiné strany. Co cyklisty čeká? A poradí si s tím i Tadej Pogačar, jehož tým je teď v problémech?
Tady máte dění v etapě Tour de France jako na dlani. Jednadvacet serpentin pověstného giganta Alpe d´Huez nabízí fanouškům skvělý přehled hned v několika místech trati. Diváků zde bývají tisíce, často závodníci projíždějí jen úzkým špalírem.
Stejné to bude i tentokrát. Místní úřady totiž už ve čtvrtek ve 14 hodin hlásily, že musely silnici právě v tomto úseku uzavřít, protože masy cyklistických příznivců přijely do regionu Oisans dřív, než se čekalo. Dvě etapy v řadě na téměř totožném místě jsou pro fanoušky obrovským lákadlem. Mnozí už v serpentinách Alpe d´Huez kempují několik dní, aby si zabrali ideální plac.
V pátek, kdy zde bude finišovat etapa dlouhá jen 128 kilometrů, už bude náročnější dostat se na dobré místo stoupání o délce 13,8 kilometru. Hlavně to je od čtvrtečního odpoledne možné už pouze pěšky nebo na kole.
Pověstné serpentiny i novinka
Ovšem vidět na vlastní oči projíždět kolem své oblíbence, jako je Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Paul Seixas, Isaac del Toro a další, rozhodně stojí za pěší či cyklistický výlet i do takového krpálu.
Závodníci před samotným grandiózním finále absolvují v úvodu etapy výjezd na stoupání druhé a po chvíli i první kategorie, kopcovitý prostředek a ještě jeden kopec druhé kategorie, než dorazí do míst, kde by mohlo stát: Vítejte v pekle. Snad tedy v pozitivním slova smyslu, i když Alpe d´Huez je tvrdý kopec. Průměrný sklon má 8,1 %, ovšem úvodní dva kilometry a pak desátý a jedenáctý přitvrdí i na 11,5 %.
Ačkoliv tento závěr patří k legendárním, královská etapa přijde na řadu až v sobotu. Tady budou muset jezdci zdolat hned tři stoupání mimořádné kategorie: Croix de Fer, Galibier a novinku Col de Sarenne, jež přivede závodníky dost možná po jednom do cíle opět na Alpe d´Huez. Tentokrát už peloton neabsolvuje 21 serpentin, ale jiný výjezd do stejné destinace.
Čekejte útoky
Všem je jasné, že v těchto dnech může přijít prakticky cokoliv, hlavně souboj o TOP 5 celkového pořadí. Pevnou pozici si ve žlutém dresu drží Pogačar s náskokem 4:32 minuty na Evenepoela. Ovšem za nimi se mohou a dost pravděpodobně budou dít věci.
Třetí příčka teď patří Del Torovi, věrnému Pogačarovu pomocníkovi a kamarádovi. Jenže pouhých 20 sekund před francouzským zázrakem a nadějí do dalších let Seixasem. Mezi nimi se rozhoří bitva o pódium v Paříži a také o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce závodu.
Páté místo, které je podle slov Mathiase Vacka důležitým cílem týmu Lidl-Trek, momentálně drží Juan Ayuso (ztráta 9:22 na Pogačara). Španěl však v předchozích horských dojezdech projevoval určité slabiny, a tak bude TOP 5 jistit jeho týmový kolega Mattias Skjelmose (-10:14).
Problémy UAE Emirates
Téměř s jistotou můžete v těchto dvou dnech očekávat zajímavé bitvy. A ačkoliv se může zdát Pogačarova pozice neotřesitelná, určitá nejistota a možné spekulace pro soupeře se objevily.
Slovinec totiž ve čtvrteční etapě přišel o jednoho ze svých důležitých domestiků do hor Brandona McNultyho, který vzdal kvůli nemoci.
„Brandona bolelo v krku, ale test na covid byl negativní a ani teplotu neměl. Ale dnes se od startu necítil dobře,“ potvrdil sportovní ředitel celku UAE Emirates-XRG Matxin Fernandez.
V dobré kondici však nebyli ani další Pogačarovi parťáci. Už během volného dne postihly žaludeční obtíže Adama Yatese, dalšího velmi důležitého muže do těžkých kopců. Ve středeční etapě byl rád, že dojel do cíle. „Tam na kole opravdu trpěl, ale den poté už to bylo mnohem lepší. Tyto dvě etapy nebylo potřeba, aby pracoval, takže mohl dojet v klidu. Páteční etapa, jelikož je krátká, bude pro něj relativně dobrá a na sobotu věřím, že už bude v pohodě,“ pronesl na čtvrteční tiskové konferenci po etapě muž ve žlutém dresu.
Tím ale výčet oslabení týmu z Emirátů nekončí. Těsně před časovým limitem ve čtvrtek dokončil etapu Tim Wellens a ani Florian Vermeersch na tom nebyl nejlíp.
„Páteční etapu přežijeme, dorazíme pod Alpe d´Huez a pak uvidíme, co s tím můžeme dělat,“ řekl Pogačar. „Felix (Grossschartner) jede skvěle, Nils Politt taky a Isaac (del Toro) je úžasný. Myslím, že když Timovi dodáte trochu motivace, vždycky se toho chytí a zvládne to. A Florian může být hodně platný od začátku etapy,“ vyčetl úkoly a schopnosti svých kolegů úřadující světový šampion.
Co však nikdo z týmu UAE Emirates neprozradí, je, jaký je skutečný stav věcí. To ukážou až klíčové dvě etapy.