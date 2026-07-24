König o divácích na Tour: Elektrizující atmosféra. Největším nebezpečím jsou...
Cyklistika je krásná v tom, že k trati může přijít zadarmo úplně každý. Zvlášť na Tour de France jsou to především v horských etapách tisícovky lidí. Závodníci si tuto atmosféru užívají a vychvalují. Ovšem jsou situace, kdy kvůli nepozorným divákům může v jediné sekundě přijít pohroma. „To se často děje kvůli tomu, že si lidé natáčí peloton na telefony a neodhadnou vzdálenost. To je největší nebezpečí,“ varuje ve videu pro iSport Leopold König. Co říká o francouzských fanoušcích a proč si Tour užívají čeští cyklisté? Program a etapy Tour de France 2026 >>>
Když ve 14. etapě letošní Tour de France uháněl za další výhrou v Le Marksteinu Tadej Pogačar, stíhal kromě silnice vnímat ještě i něco dalšího. „Tolik fanoušků, co tam bylo, jsem snad ještě nikde neviděl,“ pochvaloval si slovinský lídr závodu.
Také Pavel Bittner při vzpomínkách na svou loňskou první účast na Tour zmiňoval hlavně diváky podél trati. „Nečekal jsem, kolik lidí od nás jezdí do Francie. Na velkých kopcích, a to si fakt nevymýšlím, byla každých 400 metrů česká vlajka. A to to byly dvacetikilometrové kopce,“ vyprávěl český sprinter jeden z největších zážitků.
Stejné pocity před lety zažíval i Leopold König. „Lidi s českými vlajkami byli fakt všude. Je to neskutečný pocit, když tím projíždíte, žene vás to dopředu. V jakém počtu tam jsou, to je pro českého jezdce na Tour něco neuvěřitelného.“
Velkou část publika ale samozřejmě tvoří domácí, francouzští fanoušci. Ti už dlouho, konkrétně 41 let, čekají na svého šampiona Grande Boucle. A mnohdy to dávají i najevo.
„Rozhodně francouzský fanoušek nemá rád nikoho, kdo Tour dominuje. To víme, to vím i já z vlastní zkušenosti,“ naráží bývalý český profesionál za své zážitky z týmu Sky s jeho lídrem, čtyřnásobným vítězem Tour de France Chrisem Froomem.
Sám britský cyklista tento fakt zmiňoval nedávno, když bylo tématem bučení diváků podél trati na Tadeje Pogačara. „Francouzští fanoušci totiž nemají rádi, když jede ve žlutém někdo jiný, než Francouz. Takový jezdec pak často slyší: booo, booo,“ vyprávěl současný ambasador Škoda Auto.
Hlavní nešvar jsou telefony
Podle Königa už se ale situace trochu lepší. „Už nejsou natolik radikální a i oni začali uznávat cizí národnosti a trošku se i smířili s tím, že francouzský vítěz Tour jen tak nepřijde. I když teď tam vykukuje, tak hned tak to asi nebude a musí si závod užívat i bez něj.“
Podpora fanoušků často dodá cyklistům o něco víc energie. Někdy je ale diváci mohou i srazit. Doslova. I v nedávné historii takových příkladů najdeme hned několik. Nejlegendárnější je asi fanynka s cedulí s nápisem: Allez, Opi, Omi! která hned v první etapě Tour 2021 poslala k zemi polovinu pelotonu, některé bohužel i rovnou domů.
Právě nepozornost fanoušků je tím hlavním nebezpečím.
„Řekl bych jeden hlavní nešvar, který přesahuje všechny, a to jsou telefony. To je asi největší nebezpečí, které si ti lidé neuvědomují. Když si natáčí peloton, dívají se skrze displej, a pak špatný odhad vzdálenosti a jejich tlak, že chtějí ten nejlepší záběr, způsobuje bohužel velké nebezpečí v závodě. Nic jiného se tomu nevyrovná. Protože když se chci na závod podívat bez telefonu, tak se dokážu nějak ovládat. Ale když se chci dívat i natáčet, tak chci prostě moc na těch pár sekund, kdy tam peloton projede, a pak dělám jako divák chyby,“ upozorňuje König, který svou kariéru ukončil v roce 2019.
Jsou ale i jiné věci, které dokážou cyklistům znepříjemnit jejich práci: „Věci jako světlice, dýmovnice a tak dále. Ale nejhorší je asi opravdu nepozornost při samotném průjezdu. Chápu alkohol, že to k tomu v nějaké míře patří, ale musí se pak umět ovládat,“ upozorňuje současný ředitel Czech Tour a Závodu míru U23.
Důležité také je, aby si fanoušci uvědomili, že jak jsou pod neustálým dohledem kamer závodníci, platí to i pro diváky podél trati. A díky těmto záběrů už je dnes francouzská policie schopná provinilce vypátrat a potrestat.
Cyklisté také musí mnohdy skousnout to, že se jich diváci dotýkají a až těsně před nimi v úzkém špalíru uskakují.
„Ono je to dvojsečné. Samotný špalír vypadá v televizi víc nebezpečný, než ve skutečnosti je, protože tam pořád je nějakých pár metrů před cyklistou, kdy se lidé rozestupují. Je to bráno pozitivně, protože atmosféra je tam elektrizující,“ uvádí König jeden úhel pohledu. Současně ale přidává i ten druhý: „Jsou tam i lidé, kteří jdou až moc blízko, cyklisty i postrkují, a to už tam samozřejmě nepatří. A co je úplně nejhorší, když se nějaký fanoušek před závodníkem dívá do kamery a ne na něj. Pokaždé musím sledovat jezdce nebo peloton a nikdy se nemůžu dívat do kamery a mávat nebo něco podobného. To je většinou zkáza a nějaký problém.“