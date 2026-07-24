Epická bitva na Alpe d´Huez přinesla napětí a výhru Pogačara. Vidět byl i Vacek
Organizátoři Tour de France si přáli, aby se v této a sobotní etapě ještě tvrdě bojovalo o žlutý dres. Ten má sice pevně v rukou Tadej Pogačar, přesto může být šéf Staré dámy Christian Prudhomme hodně spokojený. První ze dvou výjezdů na Alpe d´Huez přinesl další z epických bitev, jejímiž hlavními aktéry byli znovu Richard Carapaz a Tadej Pogačar. Výhru nakonec slaví žlutý trikot, ale bylo to zatím nejtěsnější. Čeští fanoušci si užili i Mathiase Vacka, jenž přivedl hlavní skupinu do závěru etapy. Program a etapy Tour de France >>>
Čtyřnásobný šampion slavného závodu v proslulém kopci smazal ztrátu tři a půl minuty na uprchlíky v čele a po ohromujícím zrychlení v závěru vyhrál s náskokem šesti sekund před Francouzem Lennym Martinezem. Třetí Ekvádorec Richard Carapaz ztratil devět sekund. Další jezdci už měli více než minutové manko.
Svůj náskok v čele celkového pořadí zvýšil Pogačar díky pátému triumfu v letošním ročníku už na více než sedm minut. Jeho nejbližší soupeř Belgičan Remco Evenepoel dnes dojel šestý s odstupem dvě a půl minuty.
V sobotu čeká cyklisty královská etapa, v níž opět pojedou do Alpe d'Huez. V neděli završí 113. ročník Tour poslední etapa s cílem v Paříži.