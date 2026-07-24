Tour de France ONLINE: výbušná horská etapa s finišem na legendární Alpe d´Huez
Letošní Tour de France vrcholí, do konce nejslavnějšího cyklistického závodu zbývají tři etapy. A všechny by měly stát za to! V té dnešní devatenácté čeká závodníky „jen“ 127,9 kilometrů, hlavně v závěru to ovšem bude pořádné náročné. Cyklisté totiž budou poprvé v tomto ročníku zdolávat Alpe d´Huez, legendárních 21 serpentin. Vyhraje znovu Tadej Pogačar? A co souboj o další pozice v celkovém pořadí? ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program a etapy Tour de France >>>