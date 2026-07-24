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Krvavý konec na Tour, 20 stehů! Rubio vletěl obličejem do auta, které brzdilo před davy

kolumbijský cyklista Einer Rubio a jeho nepříjemné zranění na Tour běhěme 19. etapy
kolumbijský cyklista Einer Rubio a jeho nepříjemné zranění na Tour běhěme 19. etapyZdroj: Koláž iSportu
Kolumbijský cyklista Einer Rubio po ošetření doktorů
Kolumbijský cyklista Einer Rubio v péči zdravotníků
Einer Rubio
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Romana Barboříková
Tour de France
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Elektrizující atmosféra na Alpe d´Huez v páteční etapě byla i pro cyklisty skvělá. Na některých místech však byli diváci pro cyklisty i velkým nebezpečím. Nejhůř z toho vyvázl Kolumbijec Einar Rubio, který hodně tvrdě narazil do zadního skla auta UAE Emirates a způsobil si nepříjemné a také dost krvavé zranění obličeje. Kvůli němu musel dvě etapy před koncem z Tour de France odstoupit. Podle jeho týmu má Rubio v obličeji 20 stehů!

Video, které natočili fanoušci přímo u trati, a následně se objevilo na sociálních sítích, přesně ukazuje, jak mohou nezodpovědní fanoušci v kopcích na Tour de France i vyřadit cyklistu ze závodu.

Přesně to totiž nastalo v případě kolumbijského vrchaře Einara Rubia. Ten byl téměř celý den v úniku a pomýšlel na etapové vítězství. V samotném výjezdu na Alpe d´Huez byl v předposlední skupině, kterou Tadej Pogačar na cestě za další výhrou předstihl.

I proto se před něj dostalo také týmové auto UAE Emirates. Jenže s největší pravděpodobností kvůli některým neukázněným fanouškům musel sportovní ředitel řídící vůz prudce zabrzdit, aby diváky nepřejel. Toho si ale včas nevšiml právě jezdec týmu Movistar Rubio a v poměrně vysoké rychlosti narazil obličejem do zadního skla vozu.

„Viděl jsem Rubia narazit do zadního skla auta UAE a nevypadalo to vůbec hezky. Nedivil bych se, kdyby svým obličejem sklo rozbil. Doufám, že je v pořádku,“ vyprávěl po etapě serveru Domestique Tobias Johannessen, jenž do cíle dojel jako pátý.

Vše se odehrálo mimo zájem televizních kamer. Až později se objevily fotografie Rubia s obvazy na obličeji, mimo jiné i přes nos. Vítěz etapy na Giro d´Italia z roku 2023 v obličeji také krvácel, musel být ošetřen a náročnou Tour dvě etapy před jejím závěrem vzdát.

„Einar Rubio má po nehodě v etapě přibližně 20 stehů v obličeji a byl převezen do nemocnice v Grenoblu, kde podstoupí další vyšetření, aby lékaři zjistili skutečný rozsah poranění,“ uvedl na sociálních sítích tým Movistar.

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