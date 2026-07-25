Infarktový závěr etapy Tour: Kuss málem vylétl z trati, slaví Carapaz. Pogačar dělal domestika
To nejtěžší si organizátoři Tour de France připravili na závěr tohoto ročníku. Až ve 20. den přišla na řadu královská etapa, a ta dostála svému označení prakticky ve všech ohledech. Byla nejtěžší z celé Tour, obsahovala slovutná stoupání a přinesla i famózní podívanou. Vždyť kdy vidíte Tadeje Pogačara ve žlutém dresu v roli domestika pro svého kolegu? Navíc se Sepp Kuss v samotném závěru postaral divákům a hlavně svým blízkým o nástup na infarkt. Druhou výhru a puntíkovaný dres si zajistil Richard Carapaz. Program a etapy Tour de France >>>
Připravujeme podrobnosti...
Cyklistický závod Tour de France - 20. etapa (Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez, 170,9 km):
1. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) 4:59:39, 2. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -26, 3. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -31, 4. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG), 5. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) oba -1:05, 6. Martinez (Fr./Bahrain Victorious) -1:07
Průběžné pořadí: 1. Pogačar 72:53:44, 2. Evenepoel -6:26, 3. Del Toro -9:42, 4. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -11:56, 5. Martinez -13:02, 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -14:59