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Infarktový závěr etapy Tour: Kuss málem vylétl z trati, slaví Carapaz. Pogačar dělal domestika

Richard Carapaz slaví výhru ve 20. etapě Tour
Richard Carapaz slaví výhru ve 20. etapě TourZdroj: Mosa'ab Elshamy / AP Photo
Cyklisté během 20. etapy Tour de France
Cyklisté při stoupání na Golibier, jeden z vrcholů 20. etapy Tour
Tadej Pogačar
Náročné stoupání v rámci 19. etapy Tour de France
Náročné stoupání v rámci 19. etapy Tour de France
Tadej Pogačar na trati 19. etapy Tour de France
Tadej Pogačar dojel v 18. etapě Tour de France na třináctém místě se ztrátou čtyři a půl minuty
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ČTK, iSport.cz
Tour de France
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To nejtěžší si organizátoři Tour de France připravili na závěr tohoto ročníku. Až ve 20. den přišla na řadu královská etapa, a ta dostála svému označení prakticky ve všech ohledech. Byla nejtěžší z celé Tour, obsahovala slovutná stoupání a přinesla i famózní podívanou. Vždyť kdy vidíte Tadeje Pogačara ve žlutém dresu v roli domestika pro svého kolegu? Navíc se Sepp Kuss v samotném závěru postaral divákům a hlavně svým blízkým o nástup na infarkt. Druhou výhru a puntíkovaný dres si zajistil Richard Carapaz. Program a etapy Tour de France >>>

Připravujeme podrobnosti...

Cyklistický závod Tour de France - 20. etapa (Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez, 170,9 km):

1. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) 4:59:39, 2. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -26, 3. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -31, 4. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG), 5. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) oba -1:05, 6. Martinez (Fr./Bahrain Victorious) -1:07

Průběžné pořadí: 1. Pogačar 72:53:44, 2. Evenepoel -6:26, 3. Del Toro -9:42, 4. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -11:56, 5. Martinez -13:02, 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -14:59

KonecLIVE
20. etapa: Le Bourg-d'Oisans – Alpe-d'Huez Vítěz: Richard Carapaz (EF Education - EasyPost)

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