Tour de France ONLINE: závod vrcholí královskou etapou, dojezd je znovu na Alpe d'Huez
Je to tady, Tour de France 2026 vrcholí! V předposlední den čeká cyklisty královská etapa. Na trase dlouhé 171 kilometrů absolvují čtyři náročná stoupání včetně proslulého Galibieru a dojezd bude stejně jako v pátek do horského střediska Alpe d'Huez. V něm slavil už pátý triumf v letošním ročníku Tadej Pogačar, dojede si dnes pro páté celkové vítězství na nejslavnějším závodě? Etapa startuje v 11:30, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program a etapy Tour de France >>>