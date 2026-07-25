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Tour de France ONLINE: závod vrcholí královskou etapou, dojezd je znovu na Alpe d'Huez

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Královská 20. etapa! Galibier a opět Alpe d’Huez. Vítěz se zapíše do dějin, předvídá Svorada • Zdroj: iSport.cz
Tadej Pogačar v cíli 19. etapy
Tadej Pogačar
Náročné stoupání v rámci 19. etapy Tour de France
Náročné stoupání v rámci 19. etapy Tour de France
Tadej Pogačar na trati 19. etapy Tour de France
Tadej Pogačar dojel v 18. etapě Tour de France na třináctém místě se ztrátou čtyři a půl minuty
Mathias Vacek se objevil v 18. etapě Tour de France ve vedoucí skupince uprchlíků, nakonec ale obsadil 42. místo
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ČTK, iSport.cz
Tour de France
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Je to tady, Tour de France 2026 vrcholí! V předposlední den čeká cyklisty královská etapa. Na trase dlouhé 171 kilometrů absolvují čtyři náročná stoupání včetně proslulého Galibieru a dojezd bude stejně jako v pátek do horského střediska Alpe d'Huez. V něm slavil už pátý triumf v letošním ročníku Tadej Pogačar, dojede si dnes pro páté celkové vítězství na nejslavnějším závodě? Etapa startuje v 11:30, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program a etapy Tour de France >>>

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20. etapa: Le Bourg-d'Oisans – Alpe-d'Huez

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