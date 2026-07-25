Finále Tour naruší požáry: zkrácená etapa i dvojité kolečko přes Champs Élysées
V letošním ročníku Tour de France museli pořadatelé omezovat už jednu etapu na jihu Francie, a stejný osud, v tomto případě zkrácení, postihne i tu nedělní závěrečnou. Ačkoliv jsou od sebe velmi vzdálené, důvod je překvapivě totožný. Záchranné složky dál na jihu bojují s lesními požáry, a tak nemají dostatek personálu na zajištění bezpečnosti v úseku trasy před Paříží. Místo 133 se tak pojede jen 89 kilometrů. Program a etapy Tour de France >>>
Závěrečná etapa 113. ročníku Tour de France doznává na poslední chvíli změn. Francouzské záchranné složky, které byly původně vyčleněny pro zabezpečení trasy z Thoiry do Paříže, byly převeleny na jih země, kde hasiči stále krotí lesní požáry.
A tak pořadatelé Staré dámy přikročili k tomu, že nedělní etapa se odjede výhradně v Paříži.
„V duchu národní solidarity s postiženými regiony a obyvatelstvem bylo rozhodnuto upravit trasu závěrečné etapy mezi Thoiry a Paříží v neděli 26. července 2026,“ uvádí se v prohlášení společnosti ASO, organizátora Tour de France.
Trasa bude mít místo původních 133 kilometrů nakonec jen 89. V samotném jejím úvodu navíc přidali pořadatelé dva okruhy přes Champs Élysées, aby se trochu protáhla. Fanoušci v Thiory se dočkají týmové prezentace a průjezdu reklamní karavany, cyklisté však po představení nastoupí zase do týmových autobusů, které je odvezou do Paříže.
Původně měli závodníci vyrazit na trať v 16.15, teď je start posunutý na 17.50. Ale ti, kterým se líbila loňská úprava trasy o trojí přejezd přes Montmartre, se obávat nemusí. Tato část zůstává nezměněna. Navíc oproti loňsku následuje po sjezdu do cíle o pár kilometrů delší cesta, což může přinést zase novou dynamiku do už tak výrazně pozměněného pařížského dojezdu.
Co se ale bohužel pro cyklisty nemění, je předpověď hlásící i letos v Paříži dešťové přeháňky. Ke zkrácení etapy bylo přikročeno letos už jednou, kdy cyklisté kvůli ukrutným vedrům mohli v 9. etapě odjet o 30 kilometrů méně.