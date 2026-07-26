Neuvěřitelné drama na závěr Tour. Pogačar usiloval o výhru, Bittner skončil na zemi
Závěr, o jakém cyklističtí fanoušci vždy sní. Už jasný vítěz závodu i v poslední etapě Tour de France bojuje o vítězství. O tom se nakonec ale rozhodlo ve velmi těsném sprintu. Ten však nebyl mezi Tadejem Pogačarem a Mathieu van der Poelem, ale mezi Nizozemcem a zbytkem silných sprinterů. Nakonec je z toho bolestivá, ale sladká výhra pro cyklokrosového přeborníka Van der Poela. Pavel Bittner skončil v cílové rovince na zemi.
Někteří možná trochu posmutněli, většině se ale asi ulevilo. V sobotu se závodníci dozvěděli, že závěrečná etapa 113. ročníku Tour de France bude zkrácena z původních 133 kilometrů na 89. Důvod byl velmi praktický. Francouzské záchranné složky byly mobilizovány, aby pomáhaly na jihu země se stále trvajícími lesními požáry, a tak už nezbyl dostatek mužů a žen v uniformách, kteří by zabezpečili celou trasu 21. etapy. Ta měla startovat z Thoiry.
Tentokrát ale nakonec odstartovala přímo na Elysejských polích. Nejprve se jelo tradičně pomalu, aby se tým letošního šampiona mohl společně před pelotonem vyfotit. Co si však museli tentokrát odepřít, bylo tradiční přiťuknutí šampaňským.
Nechybělo však kolo celé vyvedené ve žluté barvě, na němž tentokrát nastoupil celý tým, což také nebývá zvykem. A u příležitosti pátého triumfu Tadeje Pogačara nastoupili jeho kolegové s výjimkou bílého Isaaca del Tora ve speciálních dresech.
Po dvou objetých okruzích už ale opět začalo závodění. A jako v mnoha etapách letošní Tour de France se do úniku vrhnul neohroženě Baptiste Veistroffer. Jeho náskok ale nebyl příliš velký, stále jej mělo hlavní pole na dohled.
Pak se o něco dál od hlavního balíku dostala dvojice Xabier Azparren a Thibaut Guernalec, které ale také týmy hlavních favoritů etapy bedlivě hlídaly.
A pak už to přišlo. 43 kilometrů před cílem etapy najeli závodníci poprvé na Montmartre, v čele pelotonu se drželi jezdci Alpecin-Premier Tech pro Mathieu van der Poela. Své ambice neskrývali ani jezdci Lidl-Trek, a tak Madsi Pedersenovi rozjel tempo Mathias Vacek. V tu chvíli byl před nimi ještě Azparren, který hecoval už tak nabuzené fanoušky.
Ve skupince, která se po ostrém Pedersenově nástupu udržela vepředu, nechyběl ani Pogačar, Van der Poel, Michael Matthews, Kasper Asgreen, Jasper Stuyven. Celkem čítala devět závodníků. Jejich náskok byl ale jen okolo 12 sekund a na rovině už se k nim opět řítil peloton. A brzy bylo zase vše pohromadě.
Dres českého mistra byl pak ale k nelibosti českých fanoušků k vidění až ve druhé skupině Isaaca del Tora, která ztrácela okolo 50 sekund na hlavní pole. Naopak Pavel Bittner se i nadále držel vepředu, a stejně jako ostatní sprinteři mohl ještě doufat v hromadný dojezd.
Výhodou pro muže v celkovém pořadí bylo, že rozhodčí závod 41 kilometrů před cílem neutralizovali, což znamenalo, že se jelo už jen o etapové vítězství.
Drama až do poslední sekundy
Při druhém nájezdu na Montmartre nasadili ostré tempo jezdci UAE Emirates, konkrétně Tim Wellens, po něm už nastoupil muž ve žlutém dresu. A toho se udržel už jen Van der Poel. Ve sjezdu k nim přijel ještě Evenepoel a kousek za nimi uháněl Pedersen. Ale i tentokrát se na rovince opět vše spojilo.
Pak už přišlo velké finále – poslední kolo. V závěrečném výjezdu na Montmartre to opět 400 metrů pod vrcholem rozpálili Van der Poel s Pogačarem. Po zkušenostech z předchozích dvou průjezdů ale bylo jasné, že budou muset jet až do cíle hodně naplno. A do pásky zbývalo stále ještě deset kilometrů.
I na rovině se ale dvojice stále střídala, a tak peloton jejich výhodu příliš nemazal. Čtyři kilometry před cílem byla ztráta pelotonu 15 sekund. O dva kilometry dál už jen osm. Při nájezdu do posledního kilometru měli Van der Poel s Pogačarem k dobru pět sekund. Van der Poel ale v poslední pětistovce nabral rychlost a až cílová kamera musela rozhodnout o vítězi z dvojice Van der Poel a jeho týmový parťák Jasper Philipsen.
Náramně dramatické finále tak skončilo, jak by na Staré dámě mělo – velkým napětím až do poslední sekundy. V té byla výhra přiřknuta Van der Poelovi, který pak za ni šel poděkovat a pogratulovat si i s nyní už pětinásobným vítězem Tour de France.
„Loni jsem byl nemocný a musel jsem to sledovat jen v televizi, tak jsem si na tuto etapu trochu myslel. Teď se sen splnil,“ hlásil hodně vyčerpaný Van der Poel.
Bylo však patrné, že závěrečný souboj si užil. „Bylo neuvěřitelné potkat se tam s Tadejem, kterého obrovsky respektuji. Já jsem tam pak už jen koukal pod sebe a jel, co to dalo. Pak jsem jen periferně viděl někoho na pásce vedle sebe, a on to byl Jasper. Přidat výhru a druhé místo na Champs Élysées je neuvěřitelné,“ těšilo Nizozemce.
V závěru chtěl bojovat i Bittner, jenže 350 metrů před cílem najednou skončil na zemi. Naštěstí bez zranění, ale zklamání v jeho tváři bylo patrné.
Cyklistický etapový závod Tour de France - závěrečná 21. etapa (Thoiry - Paříž, 89 km):
1. Van der Poel (Niz./Alpecin-Premier Tech) 1:58:49, 2. Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech), 3. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 4. Kanter (Něm./XDS Astana), 5. Kooij (Niz./Decathlon CMA CGM), 6. Mohorič (Slovin./Bahrain-Victorious), ...58. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 154. Vacek (ČR/Lidl-Trek), 156. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) všichni stejný čas.
Konečné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 73:56:26, 2. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -6:26, 3. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) -9:42, 4. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -11:56, 5. Martinez (Fr./Bahrain-Victorious) -13:02, 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -14:59, ...49. Vacek -3:34:36, 112. Otruba -5:17:23, 140. Bittner -5:51:51.
Bodovací soutěž (zelený trikot): 1. Pedersen 539, 2. Philipsen 445, 3. Girmay (Erit./NSN) 361, ...29. Vacek 61, 30. Bittner 60, 37. Otruba 45.
Vrchařská soutěž (puntíkovaný trikot): 1. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) 156, 2. Pogačar 100, 3. Paret-Peintre (Fr./Soudal Quick-Step) 99, ...36. Vacek 4.
Mladí jezdci (bílý trikot): 1. Del Toro 74:06:08, 2. Seixas -2:14, 3. Martinez -3:20, ...15. Vacek -3:24:54, 32. Bittner -5:42:09.
Týmy: 1. Lidl-Trek 224:57:43, 2. UAE Emirates-XRG -36:57, 3. Red Bull-Bora-hansgrohe -1:06:22.