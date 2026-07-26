Tour de France ONLINE: Dojezd do Paříže, Pogačar bojuje o výhru i v poslední etapě
Slovinský cyklista Tadej Pogačar si dnes v poslední 21. etapě Tour de France jede pro páté celkové vítězství, kterým se zařadí mezi rekordmany slavného závodu. Pět trofejí ze Staré dámy mají ve sbírce jen Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault a Miguel Indurain. Před závěrečným výrazně zkráceným dojezdem do Paříže vede lídr stáje UAE Emirates o 6:26 minuty před Belgičanem Remcem Evenepoelem. Sledujte ONLINE přenos poslední etapy Tour na iSportu.