Prémie za Tour de France: Rozbor Pogačarovy sumy. Proč z Čechů dostal nejvíc Otruba
Pátá celková výhra na Tour de France vynesla Tadeje Pogačara mezi legendy cyklistiky. Současně ale také za tento úspěch, etapové výhry a dny ve žlutém či puntíkovaném dresu přinesl do týmu pěknou sumu na různých odměnách. Kolik tedy nejlepší závodníci 113. ročníku vydělali na prize money a jak si vedla trojice českých cyklistů?
10. Olav Kooij (Niz.)
35 930 eur (867 700 Kč)
Závodník celku Decathlon CMA CGM se blýskl v prvním ryze sprinterském dojezdu v Pau, který překvapivě ovládl. Za výhru v etapě si připsal jedenáct tisíc eur (téměř 266 tisíc Kč). Také v dalších dojezdech nejrychlejších mužů pelotonu se mu dařilo, a tak se společně s dalšími sprinterskými kolegy zařadil do TOP 10 pořadí prize money.
9. Tim Merlier (Belg.)
36 100 eur (871 800 Kč)
Ačkoli belgický sprinter týmu Soudal-Quick Step odstoupil během patnácté etapy, díky třem výhrám a dalším umístěním v TOP 20 etap s hromadnými dojezdy také do týmové kasy přinesl slušný přivýdělek. Nutno totiž připomenout, že prize money nejdou jen těm, kdo je přímo získali, ale rozdělují se do celého týmu, mezi závodníky a další personál přítomný na závodu.
8. Jasper Philipsen (Belg.)
47 760 eur (1 153 000 Kč)
Sprinter sestavy Alpecin-Premier Tech se sice našel až ve druhé polovině Tour, přesto jeho výdělek na odměnách představuje pěknou částku. Vedle jedné výhry v etapě se na tom podílelo dalších šest umístění v etapových TOP 10. Nejhůř byl v hromadných dojezdech pátý, za druhé místo v Paříži získal 5 500 eur. A k tomu připsal ještě patnáct tisíc eur za celkové druhé místo v bodovací soutěži.
7. Mads Pedersen (Dán.)
69 290 eur (1 673 000 Kč)
Lídr Mathiase Vacka v týmu Lidl-Trek měl jasný cíl – zelený dres. Ve sprintech sice tak silný jako Merlier, Philipsen a další není, přesto i v nich končil na dobrých pozicích. A poctivě sbíral body, a s tím eura, na sprinterských prémiích, takže se mu podařilo cíle dosáhnout. Za celkovou výhru v bodovací soutěži má 25 tisíc eur. Na sprinterských prémiích „leželo“ každý den pro vítěze 1 500 eur.
6. Lenny Martinez (Fr.)
75 530 eur (1 824 000 Kč)
Svěřenec Romana Kreuzigera z celku Bahrain Victorious skončil v celkové klasifikaci na pátém místě, čímž dorovnal nejlepší umístění svého českého sportovního ředitele. Za to získal 50 tisíc eur, k tomu připočítal 10 000 eur za třetí místo v soutěži mladíků. Něco mu „hodilo“ šesté místo ve vrchařské soutěži a umístění v etapách.
5. Paul Seixas (Fr.)
102 830 eur (2 483 000 Kč)
Francouzský talent hájící barvy Decathlon CMA CGM si jako svou premiéru na Grand Tour zvolil rovnou tu největší. Přesto na ní v pouhých devatenácti letech obstál a díky konzistentním výkonům také něco vydělal. V jeho případě je to za čtvrté místo v celkové klasifikaci 70 tisíc, za druhé v soutěži mladíků patnáct tisíc eur plus odměny za umístění v etapách.
4. Richard Carapaz (Ekv.)
- 103 570 eur (2 501 000 Kč)
Ekvádorský lídr týmu EF Education-EasyPost se na tuto částku dostal postupnými kroky. Největší jednorázová suma je 25 tisíc eur za výhru ve vrchařské soutěži. K tomu 22 tisíc za dvě vyhrané etapy a 7 600 za osmé místo konečného pořadí. Zbytek nasbíral za další umístění v TOP 20 v etapách a za různé prémie.
3. Isaac Del Toro (Mex.)
155 450 eur (3 754 000 Kč)
Mladý Mexičan, pro kterého v některých etapách pracoval i Tadej Pogačar, skončil celkově na letošní Tour de France třetí, za což získal prémii 100 tisíc eur. Navíc vybojoval celkově i bílý dres (20 tisíc eur) a za každou etapu v tomto trikotu připisoval 300 eur. K tomu zapsal ještě devět umístění v etapách v TOP 10 a posbíral nějaká eura na vrchařských prémiích.
2. Remco Evenepoel (Belg.)
247 800 eur (5 984 000 Kč)
Závodníkovi na druhém místě celkové klasifikace náleží 200 tisíc eur, a to je právě Evenepoelův případ. Celkové prize money jezdce stáje Red Bull-Bora-hansgrohe dotváří dvě vyhrané etapy, osmé místo v bodovací soutěži, páté v té vrchařské či etapová umístění v TOP 10. Nějaké stovky eur také přidal na vrchařských prémiích.
1. Tadej Pogačar (Slovin.)
611 980 eur (14 779 000 Kč)
Stejně jako je jednoznačným vítězem Staré dámy 2026, platí to také v žebříčku prize money. Na těch si v přepočtu přišel na víc než 14,5 milionu korun. Jeho celek UAE Emirates-XRG navíc skončil druhý v soutěži týmů, což znamená ještě 30 tisíc eur navíc do týmové kasy. V Pogačarově případě činí většina této sumy odměna za celkovou výhru 500 tisíc eur. Za vyhrané etapy připsal 55 tisíc, druhé místo ve vrchařské klasifikaci vyneslo 15 000, ve žlutém dresu strávil šestnáct dní a za každý dostal 500 eur. K tomu ještě řada odměn za dny, kdy vlastnil puntíkovaný dres, ovládl vrchařské prémie a byl v TOP 15 v etapách.
Jak si vedli Češi
2 650 eur (64 000 Kč)
Cyklista v dresu českého šampiona nastoupil do Tour po úspěchu na závodu Kolem Švýcarska (3. místo). V úvodu na tyto výkony navazoval a ve čtvrté etapě získal bílý dres pro nejlepšího mladíka, který pak vezl dva dny. Za to připsal 600 eur. Přidal i jedno umístění v TOP 10 etapy.
Jak si vedli Češi
2 670 eur (64 480 Kč)
Český sprinter pomýšlel na kvalitní umístění v hromadných dojezdech. Jenže ho často doprovázela smůla. Jen v osmé etapě se mu podařilo dojet na pátém místě, což mu vyneslo 830 eur. K tomu připsal ještě další dvě umístění v TOP 20, za která se také odměny vyplácí.
Jak si vedli Češi
3 500 eur (84 500 Kč)
Účast na letošní Tour de France, svou vůbec první, měl potvrzenou až jako poslední z české trojice. V žebříčku prize money si ale vedl nejlépe. A to především díky dvěma dnům v úniku, kde před pelotonem posbíral eura na sprinterských prémiích za první a druhé místo.