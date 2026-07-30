Jedna rodina vládne všem. Proč jsou cyklisté na Tour proti hvězdám jiných sportů chudí?
Na první pohled tady něco nehraje. Hrdinové Tour de France tři týdny baví svět téměř nadlidskými výkony, drží u obrazovek desítky milionů diváků. A co za to mají? Celý peloton dostává jen 2,3 miliony eur (necelých 60 milionů korun), což dělá dvě třetiny odměny za wimbledonský titul Lindy Noskové. Jak je to možné?
Sto milionů eur (asi 2,4 miliardy korun) pro pořadatele Tour de France. A jen jedna čtyřicetina z toho pro samotné závodníky. Světová cyklistika jede dál v paradoxním obchodním modelu. Elitní týmy jsou závislé na penězích od sponzorů a některé se pohybují ve ztrátě. A zatím…
Tour de France provozuje mamutí společnost ASO, která se pochlubila rekordními zisky ve výši 550 milionů eur (asi 13,3 miliardy korun).
Jde o rodinný podnik pařížské famílie Amauryových. Ta vlastní společnost Groupe Amaury, jež kontroluje organizaci ASO, velkého hráče ve světě sportovního byznysu. Kromě Tour de France pořádá i další významné cyklistické závody v čele s Tour Auvergne Rhone Alpes, Valonským šípem, Paříž-Roubaix, Paříž-Nice či Lutych-Bastogne-Lutych. Podílí se také na organizaci španělské Vuelty.
Mimo cyklistiku vlastní obří motoristické podniky v čele s Rallye Dakar nebo Le Mans Classic, a počítat je třeba i masové akce jako L´Etape či běžecké festivaly.
Rodina koupila práva k Tour de France v roce 1956, když za ně Émilien Amaury, zakladatel deníku Le Parisien Libéré, zaplatil dvacet milionů francouzských franků. V čele společnosti ho pak nahradil jeho syn Phillippe, po jehož smrti podnik převzala vdova Marie-Odile. Ta v roce 2020 firmu předala svému synovi Jeanu-Etiennovi.
Směšné částky v poměru k nákladům týmů
Společnost vede pevnou rukou jednu z hlavních značek obchodně nejúspěšnějšího období globálního sportu. Žijeme ve světě, v němž liga amerického fotbalu NFL těží z historického jedenáctiletého kontraktu s hlavními členy amerického mediálního trhu na nevídaných 110 miliard dolarů. To je asi 2,5 bilionu korun, na což ani po nástupu výdajově štědré vlády Andreje Babiše nestačí roční státní rozpočet Česka.
NBA podepsala podobně masivní smlouvu, rovněž za 11 let vydělá 76 miliard dolarů, asi 1,6 bilionu korun.
Je to éra, v níž rekordně rostou prize money tenistů na grandslamech. Jen ve Wimbledonu se letos rozdělovalo 64,2 milionu liber (skoro dvě miliardy korun). Šampioni Linda Nosková a Jannik Sinner získali po 3,8 milionech liber (asi 108 milionů korun).
Steph Curry bral jako nejbohatší hráč současné NBA v poslední sezoně skoro 60 milionů dolarů (1,2 miliardy korun). A jsou to drobné proti fotbalistovi Ronaldovi, který si na hřišti i mimo něj za poslední rok vydělal pětinásobek.
A Tadej Pogačar? Za tři týdny usilovné dřiny při Tour de France dostane její hlavní hvězda za výhru na prize money půl milionu eur (asi 12 milionů korun). O odměnu se přitom dělí s ostatními členy své stáje, závodníky, servismany i fyzioterapeuty, protože cyklistika je týmový sport.
Na trati ležely i odměny pro vítěze etap ve výši 11 000 eur (asi 260 000 korun). Držitelé dresů pro nejlepšího sprintera a vrchaře si vydělali 25 000 eur (600 000 korun), nejlepší mladý jezdec pak 20 000 eur (480 000). Vítězný tým Lidl-Trek dostal 50 000 eur (1,2 milionu korun).
Ačkoli jde o nejvyšší prize money ve srovnání s dalšími Grand Tour, jsou to směšné částky v poměru k nákladům jednotlivých stájí na sezonu, které se v průměru odhadují v přepočtu na 800 milionů korun. Týmy především díky penězům od sponzorů jezdcům zajišťují živobytí. Pětinásobný vítěz Tour de France Pogačar pobírá podle odhadů kolem osmi milionů eur na sezonu (193 milionů korun), s čímž vede platový žebříček. Průměrný plat cyklistického jezdce se odhaduje na 9 milionů korun.
Rodinná firma ASO získává jen z televizních práv na Tour de France kolem 170 milionů eur (4,1 bilionu korun). Další peníze dostává od pořadatelských měst. Barcelona zaplatila za letošní Grand Depart v přepočtu částku kolem dvou set milionů korun. O čest stát se etapovým městem se každý rok uchází 300 francouzských měst. Stojí je to v přepočtu asi 3,5 milionu korun.
Pořadatelům pomáhají i místní samosprávy, které poskytují policisty či hasiče pro zabezpečení trati. Sami mají pochopitelně i náklady. Za výběr hotelových pokojů bez klimatizace však byli během letošní horké Tour tvrdě kritizováni.
„Veškeré zisky z tohoto podniku jdou zpět do ASO. Do týmů se nic nevrací,“ řekl podle New York Times Alex Clements, moderátor cyklistického podcastu Stanley St. Social.
Poslouchej chlapče, běž do kouta...
Americký deník věnoval problému velkou reportáž s titulkem „Na Tour de France každý rok vítězí jedna rodina“. Autor článku David Segal zavolal Alexi Duffovi, který o rodinné firmě stojící za organizací Tour napsal knihu a získal ojedinělé interview od jejího současného bosse Jeana-Etienna Amauryho.
„Považují se především za strážce závodu. Myslím si, že si uvědomují, že by mělo mnoho Francouzů obavy, že ztratí jejich dědictví, pokud by přišel někdo cizí a věci by se dělaly jinak,“ řekl Duff.
Rodina Amauryových údajně už kdysi dostala nabídku na prodej své firmy od skupiny miliardářů ze Silicon Valley. „Američani si myslí, že je všechno na prodej,“ řekl prý šéf společnosti Duffovi.
Rodina odmítla i další vějičky, mimo jiné i návrh od saúdskoarabské společnosti, která chtěla financovat projekt One Cycling - jakousi světovou cyklistickou ligu, v níž by Tour de France, Giro d´Italia a Vuelta byly diamanty v koruně.
Rodinný byznys jede dál, nic se nemění. New York Times zmínily pár let starou historku Jonathana Vaughterse, manažera týmu EF Education-EasyPost, který se na koktejlové párty dostal do řeči s lidmi z ASO.
„Ani jsem neřekl: Hele, chtěli bychom podíl z toho, co vyděláváte. Bylo to spíš: Hele, pojďme najít cestu, jak ten koláč pro všechny zvětšit,“ sdělil Vaughters. „A i tak jsem slyšel: Ne, líbí se nám velikost koláče a líbí se nám náš podíl. Poslouchej, chlapče, běž do kouta a užij si občerstvení.“