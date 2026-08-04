Pikantní trik v pelotonu ženské Tour: Podprsenky jako aerodynamická zbraň
Světová ženská cyklistika řeší pikantní, ale z hlediska sportovních výsledků zcela zásadní sporný moment. Některé závodnice si v časovkách pomáhají k lepším výkonům netradičním trikem: vycpávají si podprsenky, aby získaly aerodynamickou výhodu.
Na nekalou praktiku upozornil specializovaný nizozemský server WielerFlits, podle něhož si na chování soupeřek stěžovalo hned několik týmů z nejvyšší kategorie. Závodnice totiž na fotografiích z časovek včetně olympijských her v Paříži nebo Giro d’Italia Women vykazovaly viditelně větší objem hrudníku než při běžných etapách. Rozhodčí Mezinárodní cyklistické unie (UCI) proto před úterní klíčovou časovkou na Tour de France Femmes vyhlásili mimořádné kontroly.
Ačkoliv to na první pohled může působit úsměvně, vědecká data z větrných tunelů mluví jasně. Vycpání podprsenky vytváří takzvaný hrudní usměrňovač vzduchu (Chest Fairing). V momentě, kdy je cyklistka skloněna nad časovkářskými řídítky, zaoblený hrudník lépe odvádí proudění vzduchu kolem těla a snižuje odpor v oblasti stehen a pánve.
Na problematičnost takového upravování tvaru těla poukázal i uznávaný profesor aerodynamiky Bert Blocken. „Tohle jasně není v pořádku. Mluvíme o hrudním usměrňovači vzduchu, kterým měníte proudění vzduchu kolem těla. Není to tak, že byste tím v časovce získali desítky sekund, ale při jízdě na 20 až 30 kilometrů to může přinést sekundy, které mohou být rozhodující,“ zdůrazňuje Blocken, jehož výzkumy ukazují, že optimálně tvarovaný hrudní profil dokáže snížit odpor vzduchu až o 3,6 procenta, což představuje úsporu téměř 0,8 sekundy na každý kilometr.
Snaha o aerodynamické triky v oblasti hrudi přitom není v cyklistice úplnou novinkou a i muži již v minulosti dokázali pravidla nápaditě obcházet. Závodníci a triatlonisté běžně používali takzvanou bidonovou metodu, tedy vkládání cyklistických lahví pod dres v oblasti hrudníku. Dlouhodobým problémem bylo také zneužívání vysílaček, které si jezdci místo na záda umísťovali dopředu, aby lépe rozrážely vzduch.
I týmy potvrzují rozdíl ve výsledcích
Že mezery v pravidlech týmy aktivně využívají, ukázalo i mistrovství světa 2025 v Rwandě, kde belgické cyklistky vyrazily na trať s kapsami na vysílačky umístěnými netradičně na hrudi, a to zcela bez postihu ze strany rozhodčích.
Současný posun k vycpávání podprsenek je tak jen dalším vývojovým krokem v obcházení předpisů. Reálný přínos této metody potvrdil i Koen de Kort, šéf technického vývoje a inovací v týmu Lidl-Trek, který přiznal, že se jeho stáj tímto fenoménem zabývala v rámci interního testování.
„Zjistili jsme, že to skutečně přináší výhodu. Dělali jsme určité testování s push-up podprsenkou oproti běžné sportovní podprsence a jednoznačně jsme tam zaznamenali rozdíly,“ uvedl De Kort pro magazín The Athletic. Zároveň však zdůraznil, že jeho stáj tyto praktiky v závodech nepoužívá. „Nemyslím si, že je to v duchu fair play, ale jsem si téměř jistý, že ostatní týmy došly ke stejným výsledkům a experimentovaly s tím,“ dodal.
Pravidla UCI sice jednoznačně zakazují používání jakýchkoliv prvků nebo vycpávek uměle upravujících tvar těla pod hrozbou okamžité diskvalifikace, vymáhání předpisu v ženském pelotonu je však velice citlivé. Každá závodnice má odlišnou anatomii a jiné potřeby. Některé jezdkyně jezdí zcela bez podprsenky, aby svůj hrudník maximálně stlačily, jiné naopak volí vycpávky.
Určit přesnou hranici mezi běžnou sportovní oporou a zakázanou aerodynamickou úpravou je složité. „Problém je také v tom, jak to chcete kontrolovat? To je ten největší háček. Můžete říct, že to není povolené, ale jak určíte, kolik si toho která žena může vzít? Dostáváme se tak do šedé zóny ohledně toho, co vůbec můžete kontrolovat,“ upozorňuje na praktické komplikace De Kort.
Napětí v pelotonu vyvrcholilo před úterní 21 kilometrů dlouhou individuální časovkou z Gevrey-Chambertin do Dijonu v rámci Tour de France Femmes. Rozhodčí komise UCI vydala neobvyklé varování, že před startem věnuje zvláštní pozornost kontrole vybavení a prvkům, které by mohly měnit tvar těla závodnic.