Trasa Tour de France 2027: Start v Británii, šílené pyrenejské etapy a Pogačarovy plány
Už předem avizoval, že patří mezi závody, které chce v příští sezoně jet. Tadej Pogačar by měl na Tour de France 2027 útočit na rekordní šestý triumf. Pořadatelé mu pro to nachystali velmi zajímavou trasu, která tentokrát odstartuje ve Velké Británii, v Alpách ukáže, kudy povede mistrovství světa a ohňostroje pak vybouchnou v Pyrenejích. Právě tam má třeba Pogačar nevyřízené účty s jedním stoupáním. Co vše tedy na cyklisty příští rok čeká?
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Tradičně jako první odhalila ta největší z nich své plány na příští ročník. Trojice Grand Tours postupně ukáže fanouškům, ale hlavně samotným cyklistům, co si pro ně jejich pořadatelé nachystali. Ve čtvrtek tyto prezentace odstartovala v Paříži Tour de France. A je jasné, že jako obvykle to bude příští rok velké.
Grand Départ se vrací do Velké Británie, kde z Edinburghu pod tamním hradem odstartuje v pátek 2. července první etapa. Pro místní fanoušky cyklistiky není příliš dobrou zprávou, že za týmovou prezentaci by se tam mělo platit vstupné, což nebývá obvyklé. Půjde o nejsevernější start v historii Tour de France. Na rozjezd budou mít závodníci 185 km do Carlisle v rovinaté etapě.
Zkouška na MS
Další dvě už budou víc kopcovité, shodně budou měřit 223 km, což bude na úvod pořádná porce. Druhá etapa s pěti vrchařskými prémiemi vyjede z Keswicku do Liverpoolu. Třetí z Welshpoolu do Cardiffu.
Startovat se bude už v pátek, aby mohl být hned první pondělí volný den znamenající pro celý cirkus Tour de France spíš přesunový den do Cherbourgu, kde bude start i cíl čtvrté etapy.
Odsud se pak bude peloton přesouvat přes horní třetinu země směrem k Alpám.
V prvním týdnu dostanou příležitosti sprinteři a pojedou se v něm hodně dlouhé etapy včetně první individuální časovky dlouhé 38 km, která povede téměř po rovině (převýšení jen 200 m). Uzavře ho pak 162 km dlouhá etapa s převýšením 3 750 metrů z Villars les Dombes a s cílem na Grand Colombieru, kde naposledy v roce 2023 slavil triumf Michal Kwiatkowski.
Druhý týden začne v Annecy a etapa s převýšením 3 750 m skončí v Sallanches, kde se bude v příštím roce konat i silniční mistrovství světa. Následuje na 14. července, tedy na francouzský státní svátek, další horská etapa s převýšením 4 750 m na 150 km z Cluses do les Saisies, kde se bude finišovat poprvé v historii. Předtím přejedou cyklisté známá stoupání jako Colombiére nebo Col du Pré.
Další horskou etapou ve druhém týdnu bude v sobotu téměř dvousetkilometrová štreka z Montpellieru do Mende.
Na trase i Pogačarův osudový kopec
Úvod závěrečného týdnu přinese v Toulouse individuální časovku dlouhou 33 km. I ta by měla být převážně rovinatá.
Následuje tradičně etapa s dojezdem do Pau, tentokrát z Muretu, dlouhá 186 km s převýšením okolo 2 000 m.
Pau pak bude hostit i start královské etapy s převýšením 5 400 m na 174 km vedoucí do Saint Lary Soulan – Col du Portet. Na trase nebude chybět věhlasný Tourmalet, před nímž zdolá od začátku jistě hodně rozdělený peloton Col du Soulor, a po Tourmaletu ještě před výjezdem do cíle menší stoupání Hourquette d’Ancizan.
I další den je v plánu horská etapa v Pyrenejích z Hasparrenu do Laruns, kde na trase najdeme Col de Marie Blanque. Právě to je kopec, z něhož musí mít Tadej Pogačar smíšené pocity.
V roce 2020, při své premiéře na Grande Boucle, v Laruns po zdolání tohoto supertěžkého kopce totiž slavil své první etapové vítězství na Tour. Jenže o tři roky později na stejném místě dostal od Jonase Vingegaarda nadělenu víc než minutu do celkového pořadí.
Posledním dnem na jihu bude dvacátá etapa z Maubourguet do Libourne, která bude ideální příležitostí pro únik. Pak závodníci a další nasednou do letadla a přesunou se do Paříže. Závěr tam 25. července obstará, stejně jako v posledních dvou letech, etapa s výjezdy na Montmartre, který se pojede opět třikrát.
Program Tour de France 2027
- 2. července - 1. etapa: Edinburgh - Carlisle (185 km)
- 3. července - 2. etapa: Keswick - Liverpool (223 km)
- 4. července - 3. etapa: Welshpool - Cardiff (223 km)
- 5. července - volný den
- 6. července - 4. etapa: Cherbourg-en-Cotentin - Cherbourg-en-Cotentin (171 km)
- 7. července - 5. etapa: Pontorson - Plumelec (178 km)
- 8. července - 6. etapa: Vannes - Angers (193 km)
- 9. července - 7. etapa: Blois - Chambord (individuální časovka; 38 km)
- 10. července - 8. etapa: Bourges - Le Creusot (224 km)
- 11. července - 9. etapa: Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux - Grand Colombier (162 km)
- 12. července - volný den
- 13. července - 10. etapa: Annecy - Sallanches (171 km)
- 14. července - 11. etapa: Cluses - Les Saisies (150 km)
- 15. července - 12. etapa: Chambéry - Valence (162 km)
- 16. července - 13. etapa: Aubenas - Montpellier (164 km)
- 17. července - 14. etapa: Montpellier - Mende (199 km)
- 18. července - 15. etapa: Rodez - Albi (169 km)
- 19. července - volný den
- 20. července - 16. etapa: Toulouse - Toulouse (individuální časovka; 33 km)
- 21. července - 17. etapa: Muret - Pau (186 km)
- 22. července - 18. etapa: Pau - Saint-Lary-Soulan Col du Portet (174 km)
- 23. července - 19. etapa: Hasparren - Laruns (160 km)
- 24. července - 20. etapa: Maubourguet - Libourne (198 km)
- 25. července - 21. etapa: Saint-Quentin-en-Yvelines - Paříž Champs-Elysées (116 km)