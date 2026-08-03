Fenomén Pogačar se po rekordním triumfu chystá na další závod. Vueltu ještě nevyhrál
Slovinský cyklista Tadej Pogačar se po rekordním pátém triumfu na Tour de France chystá letos i na Vueltu, kterou jako jediný ze závodů Grand Tour ještě nikdy v kariéře nevyhrál. O jeho startu informovala stáj UAE Emirates-XRG, která na sociálních sítích zveřejnila nominaci týmu. Vuelta odstartuje 22. srpna v Monaku a vyvrcholí 13. září v Granadě.
„Jsem moc rád, že se vracím na Vueltu. Jel jsem tam svou první Grand Tour a byl to úžasný zážitek,“ řekl Pogačar. Sedmadvacetiletý suverén posledních let dosud na Vueltě startoval jen v roce 2019, kdy skončil třetí, což je jeho nejhorší výsledek na Grand Tour.
Dvojnásobný mistr světa Pogačar vyrovnal před týdnem pátým triumfem na Tour de France rekord slavného závodu a navázal na úspěchy z let 2020, 2021, 2024 a loňska. Dvakrát byl celkově druhý. Z Gira d'Italia má ve sbírce titul ze svého jediného startu v roce 2024.
Všechny tři závody Grand Tour vyhrálo dosud jen osm cyklistů. Naposledy se do exkluzivního klubu připojil Pogačarův velký rival Jonas Vingegaard, který letos v květnu zkompletoval sbírku na Giru.