Předplatné

Fenomén Pogačar se po rekordním triumfu chystá na další závod. Vueltu ještě nevyhrál

Tadej Pogačar na Tour de France ovládl 6. etapu
Tadej Pogačar na Tour de France ovládl 6. etapuZdroj: ČTK / AP / Mosa'ab Elshamy
Tadej Pogačar slaví výhru v desáté etapě Tour de France
Slovinský fenomén Tadej Pogačar
Tadej Pogačar na letošní Tour ve žlutém trikotu
Radost Tadeje Pogačara a Isaaca del Tora v cíli druhé etapy Tour
Tadej Pogačar vyhrál třetí etapu Tour
Radost Tadeje Pogačara v cíli třetí etapy Tour
Radost Tadeje Pogačara v cíli třetí etapy Tour
18
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Vuelta
Začít diskusi (0)

Slovinský cyklista Tadej Pogačar se po rekordním pátém triumfu na Tour de France chystá letos i na Vueltu, kterou jako jediný ze závodů Grand Tour ještě nikdy v kariéře nevyhrál. O jeho startu informovala stáj UAE Emirates-XRG, která na sociálních sítích zveřejnila nominaci týmu. Vuelta odstartuje 22. srpna v Monaku a vyvrcholí 13. září v Granadě.

„Jsem moc rád, že se vracím na Vueltu. Jel jsem tam svou první Grand Tour a byl to úžasný zážitek,“ řekl Pogačar. Sedmadvacetiletý suverén posledních let dosud na Vueltě startoval jen v roce 2019, kdy skončil třetí, což je jeho nejhorší výsledek na Grand Tour.

Dvojnásobný mistr světa Pogačar vyrovnal před týdnem pátým triumfem na Tour de France rekord slavného závodu a navázal na úspěchy z let 2020, 2021, 2024 a loňska. Dvakrát byl celkově druhý. Z Gira d'Italia má ve sbírce titul ze svého jediného startu v roce 2024.

Všechny tři závody Grand Tour vyhrálo dosud jen osm cyklistů. Naposledy se do exkluzivního klubu připojil Pogačarův velký rival Jonas Vingegaard, který letos v květnu zkompletoval sbírku na Giru.

Začít diskuzi

Cyklistika 2026

Kolem Flander

Kolem Flander 2026

Paříž–Roubaix

Paříž–Roubaix 2026

Tour de France
Tour de France 2026: program, etapy, trasa, Češi na startu a výsledky 113. ročníku

Giro d'Italia
Giro 2026: program, etapy, trasa, výsledky, Češi a kde sledovat živě?

Vuelta
Vuelta: Program a trasa

Jízdní kola * Elektrokola * Elektroběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů