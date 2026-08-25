Hotel, který poskytl azyl cyklistům z Vuelty, dostává legrační recenze. Pobavte se také
Pondělní etapa španělské Vuelty kvůli silnému dešti a krupobití místo v cíli skončila pro cyklisty v prostorách jednoho z hotelů na předchozím kopci. K úprku do něj zavelel sám muž v červeném dresu lídra závodu Tadej Pogačar. Hotelový personál se i o neohlášené hosty postaral na výbornou, což mnozí závodníci ocenili na sociálních sítích (a nejen tam). Pro opravdové hosty to zase bylo velké zpestření, které okamžitě zaznamenali ve svých recenzích na Googlu. Některé z nich vás pobaví.
Tým Picnic PostNL
Vyhřátý a přívětivý prostor recepce s přátelským personálem a pěkné místo, kde se dá ukrýt před nepříznivým počasím v této oblasti.
Magnus Cort, dánský cyklista
7 ze 7 hvězdiček pro tento hotel. Velmi mě dojalo, že měli během chvilky horký čaj, sladkosti, ovoce a ručníky. A prostor pro nás.
Pozn.: Během Tour de France dával Magnus Cort, závodník Uno X-Mobility, pravidelně na svém Instagramu recenze hotelů. Během španělské Vuelty stejnou činnost nevyvíjí, nicméně u tohoto hotelu udělal výjimku.
Tobias Johannessen, norský cyklista
Skvělá lokace, když vás zaskočí krupobití a dokonce ručník poskytnutý během dvou minut poté, co dorazilo neohlášeně 180 cyklistů. Zaslouží si každou hvězdu, kterou mohou dostat.
Guillermo García, španělský cyklista
Byli jsme zrovna venku s naší pondělní skupinou, když nás zastihla opravdu pořádná bouřka s kroupami. Kámoš v červeném navrhl, že bychom mohli zastavit na carajillo (káva s brandy), než se vyjasní. Chutnala božsky.
DRP11, uživatel na Googlu
Skvělý osobní servis. Jen vlhkost hodně stoupla, když se zde objevilo 197 promočených cyklistů. Ale nebylo to nic závažného.
David Martinez, španělský cyklista
Muž v červeném mě docela vyděsil. Ale nebyl to Spiderman.
Isaac Agudelo
Je to strategické místo na ukrytí se před bouřkou. Ale byl jsem zrovna ve svém pokoji, když mi někdo klepal na dveře. Otevřel jsem a tam stál Wout van Aert a prosil mě o ručník, protože byl promočený a promrzlý, s tím, že ho vymění za své sluneční brýle. Souhlasil jsem. Nezapomenutelný zážitek.
Alejandro Fernanadez, kolumbijský cyklista
Do Pyrenejí jsem si přjel pro klid, ale odvezl jsem si nezapomenutelný zážitek. Služba „nouzové evakuace promočených cyklistů“ zafungovala na jedničku a pohostinnost byla neuvěřitelná – heslo „kde se nají dva, nají se i celý peloton“ tu platí beze zbytku. Jen si dejte pozor na sliby v brožuře k Vueltě, žádné pódium ani předávání cen se nekonalo. Já bych do toho šel znovu, i když peloton možná ne. Děkuji za obrovskou solidaritu a skvělé gesto!
Anthony Drolc
Bravo a děkuji za vaši laskavost a lidskost! Teď už jen zbývá postavit velkou garáž na kola. Vzpomínka, kterou si navždy uchovám!
Damjan Cizerle
Úžasný hotel! Zřejmě tak pohodlný, že se profesionální cyklisté rozhodli dokončit svou etapu Vuelty zde, místo aby ji dokončili přímo v cíli. Jako Slovinec z hrdého cyklistického národa, který dal světu legendární Uršku Žigartovou (partnerku Tadeje Pogačara - pozn. red.), poznám cyklistiku světové úrovně, když ji vidím. Vynikající úkryt před bouřkami, velmi přátelský k cyklistům a výhodná poloha přímo na trase Vuelty – ať už to organizátoři plánovali, nebo ne. Určitě bych se zde ubytoval. Nejlépe bez nutnosti jet 150 km bouřkou.
Arthur Emerechts
To je úžasné! Cvičil jsem v posilovně a najednou se objevil Wout van Aert na rotopedu. Pogačar je taky velmi přátelský chlap. Tento hotel si zaslouží pár hvězdiček navíc.