Padesátikilometrové sólo a obrovský náskok. Pogačar ve čtvrté etapě Vuelty dominoval
Slovinský cyklista Tadej Pogačar po padesátikilometrovém sólu ovládl čtvrtou etapu Vuelty. Na 104,9 km dlouhém okruhu v Andoře, na němž jezdci nastoupali takřka 3000 výškových metrů, porazil nejbližší pronásledovatele o 2:39 minuty a v celkovém pořadí navýšil svůj náskok na nyní druhého krajana Primože Rogliče na 3:21 minuty.
Pogačar zaútočil 50 km před cílem ve zhruba sedmikilometrovém stoupání na Collada de Beixalis. Na vrcholu měl už přes minutu náskok a nikým neohrožován si dojel pro suverénní vítězství, jímž udělal rázný krok k ovládnutí posledního ze závodů Grand Tours, který mu ve sbírce triumfů chybí. Na Grand Tours to bylo jeho nejdelší vítězné sólo.
Za ním se mezi dalšími uchazeči o stupně vítězů v celkovém pořadí závodilo. Zaútočili Felix Gall a Oscar Onley, k nim se brzy dotáhl Roglič a postupně se přidali i Enric Mas a Sepp Kuss. V posledním kopci skupinku rozšířili další jezdci včetně Belgičana Jarna Widara, který nakonec vyhrál spurt o druhé místo. Třetí skončil Gall.
Jediný český účastník Vuelty Jan Hirt byl v úvodu etapy hodně vidět. V prvním stoupání dne na nejvyšší bod letošního ročníku Port d'Envalira (2409 m) se dotáhl do skupinky v úniku, ve sjezdu ale uprchlíky znovu pohltil peloton. Do cíle nakonec Hirt dojel na 17. místě s odstupem 6:43 minuty za Pogačarem a v celkovém pořadí se katapultoval o více než 100 míst na 23. pozici.
Ve středu se peloton poprvé od startu v Monaku dostane na španělské území. Cyklisty v páté etapě čeká 173,3 km, ve zvlněné poslední třetině absolvují i jediné kategorizované stoupání dne na Alto de Paüls.
Cyklistický závod Vuelta - 4. etapa (Andorra la Vella - Andorra la Vella, 104,9 km):
1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) 2:40:35, 2. Widar (Belg./Lotto Intermarché), 3. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM), 4. Onley (Brit./Netcompany INEOS), 5. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike), 6. Mas (Šp./Movistar) všichni -2:39, ...17. Hirt (ČR/NSN) -6:43.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar 4:58:40, 2. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) -3:21, 3. Mas -3:32, 4. Kuss -3:44, 5. Onley -3:45, 6. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -3:50, ...23. Hirt -9:47.