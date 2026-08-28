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Jak zamezit králi v dominanci od začátku Grand Tour? Kreuziger: I Pogi může udělat chybu

Lze vůbec nějak zastavit Tadeje Pogačara?
Lze vůbec nějak zastavit Tadeje Pogačara?Zdroj: Profimedia.cz
Roman Kreuziger v roce 2019 při focení pro Sport
Tadej Pogačar vyhrál čtvrtou etapu Vuelty
Tadej Pogačar suverénně vyhrál čtvrtou etapu Vuelty
Tadej Pogačar suverénně vyhrál čtvrtou etapu Vuelty
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Romana Barboříková
Vuelta
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Udělal to na Tour de France a teď na španělské Vueltě znovu. Tadej Pogačar nyní ve čtvrté etapě předvedl takovou dominanci, že si rázem vybudoval náskok 3:21 minuty a třetí Grand Tour sezony už prakticky rozhodl. „Nemyslím si ale, že to musí být nutně nuda, mohly by to teď být dva závody v jednom,“ láká fanoušky ke sledování Roman Kreuziger, sportovní ředitel týmu Bahrain Victorious. Co by se podle něj dalo dělat pro to, aby Slovinec nevládl od samého začátku? Program a etapy Vuelty 2026 ZDE >>>

Má takový náskok, že někteří sportovní fanoušci už od španělské Grand Tour odvrací zraky. I Tadej Pogačar ale musí objet všech 21 etap, až poté může být poprvé korunován jako král Vuelty a Espaňa. A to podle Romana Kreuzigera přináší určité riziko. „Tady nemá ty své největší soupeře, může mu poklesnout koncentrace a může udělat chybu.“

Tadej Pogačar už má na Vueltě velký náskok. Sám před startem v Monaku prohlašoval, že by nechtěl končit tuto Grand Tour úplně vyřízený, protože ho dva týdny poté čeká mistrovství světa. Myslíte si tedy, že v prvním bloku navýší svůj náskok ještě o pár minut, a pak už se po zbytek závodu bude spíš šetřit a s týmem jen kontrolovat náskok?
„Je to možné. Má komfortní náskok, hlavně s lidmi, kteří jsou za ním, může jet poměrně v klidu, aniž by ho to stálo moc sil. Druhá věc je, že uvidíme, jestli si bude chtít tento náskok udělat ještě větší. A pak si myslím, že bude velká šance pro spoustu úniků. Protože rozestupy jsou poměrně velké a ty lidi se toho nemusí bát. Takže naopak pro diváky to může být dobré, protože budou dva závody v jednom, že se někteří budou snažit skákat na páté, čtvrté, třetí, druhé místo. UAE nemusí riskovat, takže dostane pod tlak jiné týmy a můžou dát šanci ostatním, aby mohly dojíždět úniky.“

Takže podle vás UAE Emirates nechají prostor únikům a uvidí se, co budou podnikat ostatní týmy a podle toho se Pogačar rozhodne, jak se tedy zachová?
„Spíš to bude tak, že když tam budou skákat lidi z desátého a podobného místa, aby se posunuli, nebude se to líbit jiným týmům. Takže budou udávat tempo pelotonu tyto týmy, zatímco UAE to bude jedno a tyto celky za ně odvedou práci.“

Na úvod jen rovinaté etapy? Hrozí pády lídrů

Mnozí lidé ale řeknou, že v boji o vítězství už to bude nuda, tak už je závod moc nezajímá. Dá se s tím něco dělat, aby Pogačar nerozhodl o závodu ve čtvrté etapě, nebo v šesté jako na Tour de France?
„Tak já nevím, ale já si myslím, že to pořád je zajímavé. Protože na druhou stranu když k sobě nemá soupeře jako Jonas (Vingegaard), nebo třeba i Remco (Evenepoel), Paul Seixas, které bere vážně, tak mu může poklesnout

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