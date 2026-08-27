Pogačar na Vueltě znovu zaútočil, ve finiši porazil Mase a upevnil si vedení
Slovinský cyklista Tadej Pogačar porazil ve finiši šesté etapy Vuelty domácího Enrica Mase a po třetím dílčím triumfu v letošním ročníku si upevnil vedení v celkovém pořadí. Před španělským soupeřem, který se posunul na druhé místo, má nyní náskok 3:34 minuty. Jeho krajan Primož Roglič, jenž dnes dojel v první skupince pronásledovatelů, ztratil 46 sekund a zaostává už o 4:21.
Pogačar zaútočil v posledním stoupání dne na Puerto El Bartolo. Ve skupince favoritů nastoupil ke stíhání zbývajících uprchlíků z dlouhého úniku a ani tentokrát s ním nikdo ze soupeřů nedokázal udržet tempo. Necelých 24 km před cílem na dvoukilometrovém nezpevněném prašném úseku ztrácel na čelo půl minuty, ještě před vrcholem ale předjel i do té doby vedoucího Belgičana Ramsese Debruyneho.
V závěru prudkého stoupání se na Pogačara nečekaně dotáhl domácí Mas a dokonce vyhrál vrchařskou prémii. V úvodní technické části závěrečného sjezdu Slovinec znovu zaútočil a Mase předjel, v jedné ze zatáček ale vyjel mimo úzkou silnici a jen těsně se vyhnul pádu.
V posledních 20 kilometrech si čelní dvojice udržovala náskok a díky úspěšné spolupráci v závěrečné rovinaté pasáži nakonec najeli na nejbližší pronásledovatele 46 sekund. Souboj o třetí místo vyhrál Debruyne před Richardem Carapazem. Roglič se musel spokojit se sedmým místem.
Jediný český jezdec v pelotonu Vuelty Jan Hirt dojel na 45. místě se ztrátou 8:44 minuty. V celkovém pořadí mu patří 24. pozice.
Ze závodu v úvodu dnešní etapy odstoupil britský cyklista Joshua Tarling, který do Vuelty odstartoval jen týden po smrti mladšího bratra. Devatenáctiletý Finlay Tarling zahynul při srážce s autem při závodě Kolem Portugalska a časovkářský specialista mu účastí na Vueltě chtěl vzdát hold.
Cyklistický závod Vuelta - 6. etapa (Alcossebre - Castelló, 177,4 km):
1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) 4:12:40, 2. Mas (Šp./Movistar) stejný čas, 3. Debruyne (Belg./Alpecin-Premier Tech), 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost), 5. Tejada (Kol./XDS Astana), 6. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) všichni -46, ...45. Hirt (ČR/NSN) -8:44.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar 15:38:27, 2. Mas -3:34, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -4:21, 4. Carapaz -4:50, 5. Gall -4:55, 6. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -5:36, ...24. Hirt -18:45.