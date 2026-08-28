Vítěz s černou páskou. Sedmou etapu Vuelty v den úmrtí krále opanoval norský cyklista
Horskou sedmou etapu Vuelty v den úmrtí norského krále Haralda V. vyhrál po samostatném úniku norský cyklista Andreas Leknessund. Druhý navíc dojel jeho krajan a kolega z norského týmu Uno-X Mobility Tobias Johannessen. Všichni norští cyklisté v pátek jeli s černou páskou na paži.
Sedmadvacetiletý Leknessund oslavil premiérový triumf na Grand Tour v etapě, v níž nejlepší jezdci celkového pořadí v čele s Tadejem Pogačarem o dílčí triumf neusilovali a dali šanci uprchlíkům. Leknessund byl po 150 kilometrech a závěrečném stoupání první kategorie do Aramón Valdelinares v cíli o 34 sekund dřív než krajan Johannessen. Třetím místem s odstupem 47 sekund potvrdil své vrchařské schopnosti Belgičan Wout van Aert, vedoucí muž bodovací soutěže.
Pogačar dorazil do cíle bez známek velkého úsilí devatenáctý s více než čtyřminutovým odstupem. Navzdory tomu dokázal hvězdný Slovinec najet další sekundy na své největší soupeře a před Španělem Enricem Masem nově vede už o 3:50 minuty.
Český cyklista Jan Hirt obsadil 34. místo s odstupem 6:20 na vítěze a stále je čtyřiadvacátý.
V sobotu čeká na cyklisty mezi městy Pucol a Xeraco 171 km dlouhá spíše rovinatá etapa s jednou horskou prémii v závěru. Závod skončí 13. září v Granadě.
Cyklistický závod Vuelta - 7. etapa (Vall d'Alba - Aramón Valdelinares, 148,8 km):
1. Leknessund 3:49:47, 2. Johannessen (oba Nor./Uno-X Mobility) -34, 3. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) -47, 4. Omrzel (Slovin./Bahrain Victorious) -58, 5. Rodríguez (Kol./EF Education-EasyPost) -1:13, 6. Sosa (Kol./Equipo Kern Pharma) -1:16, ...34. Hirt (ČR/NSN) -6:20
Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) 19:32:37, 2. Mas (Šp./Movistar) -3:50, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -4:50, 4. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -5:01, 5. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -6:05, 6. Onley (Brit./Netcompany INEOS) -6:06, ...24. Hirt -20:42