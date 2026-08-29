Šok na Vueltě! Pogačar upadl a musel odstoupit: otřes mozku, zlomená klíční kost a operace
Pro hvězdného slovinského cyklistu Tadeje Pogačara skončila Vuelta po pádu v 8. etapě. Jednoznačný lídr závodu měl nehodu zhruba 33 kilometrů před cílem a s krvavými zraněními na levém rameni a v obličeji musel odstoupit. Tým UAE Emirates večer oznámil, že Pogačar utrpěl otřes mozku či zlomeninu klíční kosti. Etapu vyhrál v hromadném spurtu Francouz Bryan Coquard, novým držitelem červeného trikotu je Španěl Eric Mas.
Pogačar v rovinaté etapě upadl v pelotonu podle všeho bez cizího zavinění, když pil, a spolu s ním skončilo na asfaltu několik dalších jezdců. Po několikaminutovém ošetření se pětinásobný vítěz Tour de France pokusil nasednout na kolo, ale kvůli bolesti to nedokázal a po chvilce zamířil do sanitky.
Tým UAE Emirates v sobotu večer zveřejnil informace o zraněních na svém účtu na sociální síti X. „Je ve stabilizovaném stavu a po důkladném lékařském vyšetření v nemocnici mu byl diagnostikován otřes mozku, posunutá zlomenina levé klíční kosti, stabilní zlomenina sedmého krčního obratle (C7) a několik odřenin. Naštěstí neutrpěl žádná další vážná zranění ani neurologické následky. Bude potřebovat operaci klíční kosti, která však bude kvůli opatřením souvisejícím s otřesem mozku odložena,“ uvedl hlavní lékař týmu Adrian Rotunno.
Na Vueltu letos dorazil Pogačar s cílem stát se devátým cyklistou historie, jenž vyhraje všechny tři Grand Tour. Lídr týmu UAE Emirates-XRG od počátku potvrzoval roli hlavního favorita, ovládl tři etapy a před Masem vedl už téměř o čtyři minuty. Etapový závod sedmadvacetiletý cyklista nedokončí poprvé v kariéře.
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Zranění výrazně ohrožuje také Pogačarovu účast na mistrovství světa v Montrealu, kde měl v září obhajovat tituly z minulých dvou let. Na Vueltě ho stihl stejný osud jako jeho velkého rivala Jonase Vingegaarda na letošní Tour de France, z níž musel Dán odstoupit kvůli zlomené klíční kosti při pádu. Později ukončil sezonu.
Do hromadné nehody se v sobotu zapletl také Jan Hirt, jenž spolu s dalšími pěti jezdci skončil na zemi zhruba 10 km před cílem v Xeracu. Jediný český účastník závodu dokonce přepadl přes svodidla do příkopu, ale byl schopen pokračovat a etapu se ztrátou dokončil na 137. místě.
Etapa vyvrcholila po 171 kilometrech hromadným spurtem, v němž peloton roztrhal další hromadný pád. Prvního vítězství na Grand Tour se dočkal ve 34 letech Coquard, těsně porazil Dána Madse Pedersena.
Do role lídra se posunul Mas a je prvním průběžně vedoucím Španělem Vuelty od Jesúse Herrady v roce 2018. V čele má člen týmu Movistar náskok rovné minuty před čtyřnásobným šampionem Primožem Rogličem ze Slovinska a 1:11 minuty před třetím Rakušanem Felixem Gallem. Hirt je dvaadvacátý s odstupem 19:22.
Kvůli Pogačarově odstoupení se tradiční vyhlašování vítězů a držitelů trikotů neslo v tlumenějším duchu. Mas červený dres přijal, ale z respektu ke zraněnému soupeři si ho neoblékl a držel ho před sebou. „Je to opravdu škoda. Snad se brzy uzdraví. Stále nám ještě (v sezoně) zbývá pár závodů a doufám, že v nich bude v dobré formě,“ řekl Mas o Pogačarovi.
V neděli Vuelta pokračuje 187,5 km dlouhou 9. etapou s šesti vrchařskými prémiemi a cílem na kopci v Alto de Aitana.
Cyklistický závod Vuelta - 8. etapa (Pucol - Xeraco, 176,4 km):
1. Coquard (Fr./Cofidis) 1:47:06, 2. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 3. Meeus (Belg./Red Bull-Bora hansgrohe), 4. Turner (Brit./Netcompany Ineos), 5. Labrosse (Fr./Decathlon CMA CGM), 6. Romele (It./XDS Astana) všichni stejný čas, ...137. Hirt (ČR/NSN) -2:30.
Průběžné pořadí: 1. Mas (Šp./Movistar) 23:24:00, 2. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -1:00, 3. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -1:11, 4. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -2:15, 5. Onley (Brit./Netcompany INEOS) -2:16, 6. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -2:22, ...22. Hirt -19:22.