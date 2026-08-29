Předplatné

Šok na Vueltě! Pogačar upadl a musel odstoupit z celého závodu, krvavá zranění a sanitka

Hvězdný slovinský cyklista Tadej Pogačar musel po pádu v 8. etapě odstoupit z Vuelty
Hvězdný slovinský cyklista Tadej Pogačar musel po pádu v 8. etapě odstoupit z VueltyZdroj: Repro x.com/teledeporte
Tadej Pogačar se raduje z dalšího etapového vítězství na Vueltě
Lze vůbec nějak zastavit Tadeje Pogačara?
Tadej Pogačar vyhrál čtvrtou etapu Vuelty
Tadej Pogačar suverénně vyhrál čtvrtou etapu Vuelty
Tadej Pogačar suverénně vyhrál čtvrtou etapu Vuelty
Sedmou etapu Vuelty vyhrál norský cyklista Andreas Leknessund
Sedmou etapu Vuelty vyhrál norský cyklista Andreas Leknessund
17
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Vuelta
Začít diskusi (0)

Pro hvězdného slovinského cyklistu Tadeje Pogačara skončila Vuelta po pádu v 8. etapě. Jednoznačný lídr závodu měl nehodu zhruba 33 kilometrů před cílem a s krvavými zraněními na levém rameni a v obličeji musel odstoupit.

Pogačar v rovinaté etapě upadl v pelotonu podle všeho bez cizího zavinění a spolu s ním skončilo na asfaltu několik dalších jezdců. Po několikaminutovém ošetření se pětinásobný vítěz Tour de France pokusil nasednout na kolo, ale kvůli bolesti to nedokázal a po chvilce zamířil do sanitky.

Na Vueltu letos dorazil Pogačar s cílem stát se devátým cyklistou historie, jenž vyhraje všechny tři Grand Tour. Lídr týmu UAE Emirates-XRG od počátku potvrzoval roli hlavního favorita, ovládl tři etapy a před druhým Enricem Masem ze Španělska vedl už téměř o čtyři minuty. Etapový závod sedmadvacetiletý cyklista nedokončí poprvé v kariéře.

Zranění výrazně ohrožuje také Pogačarovu účast na mistrovství světa v Montrealu, kde měl v září obhajovat tituly z minulých dvou let. Na Vueltě ho stihl stejný osud jako jeho velkého rivala Jonase Vingegaarda na letošní Tour de France, z níž musel Dán odstoupit kvůli zlomené klíční kosti při pádu. Později ukončil sezonu.

Začít diskuzi

Cyklistika 2026

Kolem Flander

Kolem Flander 2026

Paříž–Roubaix

Paříž–Roubaix 2026

Tour de France
Tour de France 2026: program, etapy, trasa, Češi na startu a výsledky 113. ročníku

Giro d'Italia
Giro 2026: program, etapy, trasa, výsledky, Češi a kde sledovat živě?

Vuelta
Vuelta 2026: program, výsledky, mapa a etapy, Češi na startu 81. ročníku

Jízdní kola * Elektrokola * Elektroběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů