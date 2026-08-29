Šok na Vueltě! Pogačar upadl a musel odstoupit z celého závodu, krvavá zranění a sanitka
Pro hvězdného slovinského cyklistu Tadeje Pogačara skončila Vuelta po pádu v 8. etapě. Jednoznačný lídr závodu měl nehodu zhruba 33 kilometrů před cílem a s krvavými zraněními na levém rameni a v obličeji musel odstoupit.
Pogačar v rovinaté etapě upadl v pelotonu podle všeho bez cizího zavinění a spolu s ním skončilo na asfaltu několik dalších jezdců. Po několikaminutovém ošetření se pětinásobný vítěz Tour de France pokusil nasednout na kolo, ale kvůli bolesti to nedokázal a po chvilce zamířil do sanitky.
Na Vueltu letos dorazil Pogačar s cílem stát se devátým cyklistou historie, jenž vyhraje všechny tři Grand Tour. Lídr týmu UAE Emirates-XRG od počátku potvrzoval roli hlavního favorita, ovládl tři etapy a před druhým Enricem Masem ze Španělska vedl už téměř o čtyři minuty. Etapový závod sedmadvacetiletý cyklista nedokončí poprvé v kariéře.
Zranění výrazně ohrožuje také Pogačarovu účast na mistrovství světa v Montrealu, kde měl v září obhajovat tituly z minulých dvou let. Na Vueltě ho stihl stejný osud jako jeho velkého rivala Jonase Vingegaarda na letošní Tour de France, z níž musel Dán odstoupit kvůli zlomené klíční kosti při pádu. Později ukončil sezonu.