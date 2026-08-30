Mas vítězstvím v jedné z nejtěžších etap Vuelty potvrdil vedení. Triumf bere po čtyřech letech
Španělský cyklista Enric Mas vyhrál devátou etapu Vuelty a pojistil si červený dres vedoucího závodníka, který mu připadl po sobotním odstoupení Tadeje Pogačara. V závěru jedné z nejnáročnějších etap letošního ročníku za sebou udržel Oscara Onleyho, držitele bílého dresu pro nejlepšího mladého jezdce. Před Primožem Rogličem, který v neděli dojel třetí, zvýšil před pondělním volným dnem náskok v celkovém pořadí na 1:18 minuty. Jan Hirt zůstal na 22. místě, v etapě dojel pětatřicátý.
Jednatřicetiletý Mas se sedmého vítězství kariéry dočkal po téměř čtyřech letech na 187,4 km dlouhé trati s šesti kategorizovanými stoupáními, na níž cyklisté museli zdolat 5 000 výškových metrů. Od jeho premiérového triumfu na Vueltě, který byl dosud jeho jediným úspěchem na Grand Tours, uběhlo osm let.
V posledních kilometrech závěrečného dlouhého stoupání na Alto de Aitana Mas svou aktivitou roztrhal skupinku favoritů na celkové pořadí a tempo s ním nakonec až do cíle udržel jen Onley. Šestatřicetiletý Slovinec Roglič, jenž by rád zaútočil na pátý titul z Vuelty, ztratil dvanáct sekund.
Další adepti na stupně vítězů postupně odpadli. Průběžně třetí Rakušan Felix Gall dojel nakonec čtvrtý s odstupem osmnácti sekund a na Mase ztrácí 1:39. Na čtvrtou pozici se posunul Onley. Dosud čtvrtý Američan Sepp Kuss na jedenáctém místě nabral téměř dvouminutové manko a propadl se na sedmou příčku.
Cyklistický závod Vuelta - 9. etapa (La Vila Joiosa - Alto de Aitana, 187,5 km):
1. Mas (Šp./Movistar) 5:10:40, 2. Onley (Brit./Netcompany INEOS) stejný čas, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -12, 4. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -18, 5. Rodríguez (Šp./XDS Astana), 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) oba -20, ...35. Hirt (ČR/NSN) -11:33