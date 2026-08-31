Pogačar je po operaci klíční kosti. Tým už připouští jeho absenci na MS
Tadej Pogačar, který musel v sobotu po těžkém pádu vzdát z pozice lídra Vueltu, má za sebou úspěšnou operaci dislokované zlomeniny klíční kosti. Zákroku se podrobil v univerzitní nemocnici v Barceloně s dvoudenním odstupem kvůli otřesu mozku. Šéf týmu UAE Emirates XRG Mauro Gianetti ještě v neděli mluvil i o možném delším odkladu operace, ale nakonec k ní v pondělí došlo.
Když v sobotu, přibližně 32 kilometrů před cílem etapy Vuelty a Espaňa viděl celý svět v televizi Tadeje Pogačara sedícího na zemi, výrazně otřeseného po těžké havárii, běžel všem mráz po zádech. Hlavně pak šéfovi jeho týmu Mauru Gianettimu.
„Měl jsem velký strach, protože když vidíte jezdce padat, víte, že rychlost je tak vysoká, že pokaždé, když havarují, zraní se,“ prohlásil boss UAE Emirates v televizi RMC. Podle údajů ze Stravy měla být rychlost muže tou dobou oblečeného v červeném dresu lídra závodu při pádu 66,5 km/h!
V pondělí odpoledne nakonec došlo k operaci. „Tadej podstoupil úspěšnou operaci levé klíční kosti poté, co dostal zelenou k zákroku,“ napsal šéflékař UEA Emirates Adrian Rotunno.
Pogačar, který si z pádu odnesl i stabilní zlomeninu krčního obratle C7 a mnohočetné odřeniny, zůstane v nemocnici ještě několik dní na pozorování. „Až bude připraven, Tadej se vrátí domů, aby zahájil rekonvalescenci a rehabilitaci pod dohledem lékařského personálu týmu,“ dodal Rotunno.
Ohrožený start na MS
Týmový šéf Gianetti v neděli večer poprvé připustil i něco, co zatím Pogačarovo okolí včetně jeho manažera Alexe Carery odmítalo. A to, že by nemusel stihnout mistrovství světa v Kanadě, kde se silniční závod jede v neděli 27. září.
„Časový rámec je velmi krátký. Tadej je stále v nemocnici a ještě nepodstoupil operaci. Takže se nezdá pravděpodobné, že by se včas zotavil před mistrovstvím světa,“ řekl v neděli ještě před operací Gianetti.
Současně ale nechává zadní vrátka pootevřená. „Uvidíme, jak se věci vyvinou v příštích několika dnech. Zlomenina klíční kosti je docela vážná, vyžaduje rozsáhlou operaci, takže to situaci nijak nepomůže. Teď není čas dělat rozhodnutí na základě emocí, musíme počkat pár dní.“