Pogačarova operace se kvůli otřesu mozku dál odkládá. Tým už připouští jeho absenci na MS
Původně měl podstoupit operaci v nemocnici v Barceloně v pondělí. Teď však šéf týmu UAE Emirates XRG Mauro Gianetti prozradil, že ji Tadej Pogačar po těžkém pádu v sobotní etapě španělské Vuelty absolvuje později. „Má dislokovanou zlomeninu klíční kosti, takže jde o poměrně náročnou operaci. Tudíž je třeba dodržet protokol v souvislosti s otřesem mozku,“ řekl Gianetti v pořadu Bartoli Time televize RMC.
Když v sobotu, přibližně 32 kilometrů před cílem etapy Vuelty a Espaňa viděl celý svět v televizi Tadeje Pogačara sedícího na zemi, výrazně otřeseného po těžké havárii, běžel všem mráz po zádech. Hlavně pak šéfovi jeho týmu Mauru Gianettimu.
„Měl jsem velký strach, protože když vidíte jezdce padat, víte, že rychlost je tak vysoká, že pokaždé, když havarují, zraní se,“ prohlásil boss UAE Emirates v televizi RMC.
Podle údajů ze Stravy měla být rychlost muže tou dobou oblečeného v červeném dresu lídra závodu při pádu 66,5 km/h!
„Když jsem viděl, že se zvedá a chce pokračovat, ulevilo se mi. Řekl jsem si: Dobře, je na nohou, chodí, chce jet dál. I když bylo jasné, že to nepůjde,“ dodal Gianetti.
Proč se operace odkládá?
Sportovní ředitel celku z Emirátů Matxin Joxean Fernandez v neděli přímo na Vueltě hlásil, že Pogačar, kterého ještě v sobotu po vyšetřeních na jihu Španělska převezli do nemocnice v Barceloně, má podstoupit operaci zlomené klíční kosti v pondělí. V jiných případech by šel závodník na operační stůl prakticky okamžitě, jenže u slovinského cyklisty tomu brání otřes mozku, který při pádu na hlavu utrpěl.
A právě ten je příčinou, že se Pogačarova operace dál odkládá.
„Tadej utrpěl poměrně značný otřes mozku, ale v neděli se mu dařilo dobře a byl v dobré náladě. Navzdory všemu říká, že to mohlo být horší. Nicméně zlomenina je dislokovaná, takže se jedná o závažný zákrok. Operace tak bude možná v úterý nebo ve středu, v závislosti na tom, jak se zotaví z otřesu mozku,“ vysvětlil Gianetti.
Ohrožený start na MS
Týmový šéf navíc připustil i něco, co zatím Pogačarovo okolí včetně jeho manažera Alexe Carery odmítalo. A to, že by nemusel stihnout mistrovství světa v Kanadě, kde se silniční závod jede v neděli 27. září.
„Časový rámec je velmi krátký. Tadej je stále v nemocnici a ještě nepodstoupil operaci. Takže se nezdá pravděpodobné, že by se včas zotavil před mistrovstvím světa,“ řekl Gianetti v neděli večer.
Současně ale nechává zadní vrátka pootevřená. „Uvidíme, jak se věci vyvinou v příštích několika dnech. Zlomenina klíční kosti je docela vážná, vyžaduje rozsáhlou operaci, takže to situaci nijak nepomůže. Teď není čas dělat rozhodnutí na základě emocí, musíme počkat pár dní.“