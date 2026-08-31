Sportovní ředitel Andrle má u Pogačarova pádu jasno: Chybovali jeho týmoví kolegové
Jako jeden z mála Čechů u toho byl velmi blízko. René Andrle seděl při pádu Tadeje Pogačara v sobotní etapě španělské Vuelty jako sportovní ředitel v autě týmu NSN. V hodinách následujících po etapě si pak mnohokrát pouštěl záběry této události. Z žádného se však s úplnou přesností nedá říci, co se stalo. Andrle má ale jasno, v čem chybovali Pogačarovi týmoví kolegové. Program a etapy Vuelty 2026 >>>
Ohromná smůla. Nemohl s tím nic dělat. Na těchto větách k nešťastnému karambolu Tadeje Pogačara na Vueltě a Espaňa se shodují snad všichni. Názory už se pak různí ohledně toho, co přesně se stalo. Jedno je ale jisté. Třítýdenní závod i po odstoupení jeho lídra pokračuje a nabral úplně jinou dynamiku. Aktuální muž v červeném dresu Enric Mas má náskok 1:18 minuty na Primože Rogliče, a i dál je to hodně našlapané. „Týmy teď musí přijít s vlastní taktikou, jak vyhrát,“ přibližuje sportovní direktor René Andrle změny v přístupu k závodu.
Jaká byla v neděli nálada na startu po Pogačarově dostoupení?
„Bojovná. Protože to je velká šance pro lidi, kteří byli v pořadí za ním hodně narovnaní. Takže každý přemýšlel, co udělat, koho poslat do úniku a tak dále.“
Takže jako by se Vuelta rozjela od začátku?
„Karty už jsou nějak rozdané, někdo přijel s lepší formou, někdo s horší, ale pořád lídři, kteří byli za Pogačarem, byli dost těsně za sebou. Takže každý v neděli plánoval, jestli zaútočit v posledním kopci, nebo poslat nějaké lidi do úniku, aby pak svým lídrům mohli pomoci. Bylo vidět, že každý o tom přemýšlel a každý tým přišel s jinou taktikou.“
Jak se díváte na gesto Enrica Mase, který v sobotu po etapě odmítl obléci červený dres? Nechtěl ho původně vézt ani v neděli, ale tam už by asi hrozily nějaké sankce.
„Na druhou stranu to se prostě stane. Pogačar spadl, jako v závodě spadne kdokoliv jiný. Je to samozřejmě hezké gesto, že ho bral jako jasného lídra a měl pocit, je to trošku nezasloužené. Ale myslím, že se tady ukazuje ve skvělé formě, a po Pogačarově odstoupení je jasné, že někdo dres vézt musí. Bylo to hezké gesto na stupních vítězů, ale druhý den už za mě bylo dobře, že ho vezl.“
Asi i díky tomu, co předvedl ve čtvrteční etapě, si všichni mohli říct: Kdo jiný, než on?
„Přesně tak.“
Baterka z foťáku z motorky?
Jak jste se v sobotu o pádu Pogačara dozvěděl? Bylo to z televizních záběrů, které sledujete v autě, nebo to hlásila radiotour, čili oficiální komunikační kanál organizátorů s týmy?
„Ano, v radiotour hned řekli, že lídr spadl. Ale v ten okamžik jsme to viděli i v televizi. Viděli jsme, že spadl a nevypadal dobře, což ukazovaly hned ty záběry poté.“
Co se v kuloárech říká, že bylo příčinou pádu? Někde se totiž objevily spekulace, že nešlo o kámen, který způsobil Pogačarův karambol.
„Někdo říká, že to mohla být třeba baterka z foťáku z motorky, která jela před