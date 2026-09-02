Vuelta bez Pogačara: změna očekávání. Zlepší Mas časovku? Nikdy nepodceňujte Rogliče
Od víkendu je na španělské Vueltě vše jinak. Po drsném pádu a odstoupení Tadeje Pogačara se znovu bojuje o červený dres, nejen o druhé místo. La roja momentálně obléká Španěl Enric Mas, což je pro něj i pro celou zemi senzační. Španěl v červeném totiž nejel už dlouhých osm let. Vítězství však zaručené rozhodně nemá. Jeho náskok 1:18 minuty totiž, když si vyberete špatný den, nic neznamená. Kdo další bude útočit? A jaké jsou silné a slabé stránky těchto borců?
Mattias Skjelmose
- Národnost: Dánsko
- Věk: 25 let
- Tým: Lidl-Trek
- Počet startů na Vueltě: 2. účast
- Nejlepší výsledek na Vueltě: 5. místo (2024)
- Ztráta na lídra: 3:55 min.
Silné stránky: Dánský cyklista je vedle Vingegaarda jedním z mála z této země, který vyniká v těžkých kopcích. Většinou sice nepředvádí velké útoky, ale díky své vytrvalosti je schopen udržet se s těmi nejlepšími na skvělých pozicích až do úplného závěru. Nedělá příliš mnoho jezdeckých chyb, díky čemuž se v posledních třech letech umisťuje v TOP 10 Grand Tours.
Slabé stránky: Výkonnost má vynikající, jen by to chtělo občas trochu víc odvahy k útokům, aby měl víc šancí na výhru a třeba i donutil soupeře k chybám.
Richard Carapaz
- Národnost: Ekvádor
- Věk: 33 let
- Tým: EF Education-EasyPost
- Počet startů na Vueltě: 7. účast
- Nejlepší výsledek na Vueltě: 2. místo celkově (2020)
- Ztráta na lídra: 3:26 min.
Silné stránky: Na první místo je potřeba zařadit jeho obrovskou bojovnost. Tu prokazoval v únicích na letošní Tour de France, kde ho sice v prvních pokusech nakonec předjel Pogačar, ale on se nevzdával. Ani na Vueltě se nebojí v kopcích zaútočit, což mu umožňuje jeho dobrá dynamika. Pochází z Ekvádoru, takže mu svědčí vysoká nadmořská výška.
Slabé stránky: Většinou mu sedí útočit právě z úniků, kam ho nyní ale soupeři logicky nepustí. Chybět by mu mohla také týmová podpora, protože EF Education zde nemá top vrchaře.
Oscar Onley
- Národnost: Velká Británie
- Věk: 23 let
- Tým: Netcompady Ineos
- Počet startů na Vueltě: 2. účast
- Nejlepší výsledek na Vueltě: nedokončil (2023)
- Ztráta na lídra: 2:20 min.
Silné stránky: Jde stále o mladého závodníka, který nijak přehnaně neprezentuje své sebevědomí slovně. Ale při pohledu na jeho výkony v etapách loni na Tour de France i letos na Vueltě je patrné, že tím závodním rozhodně oplývá. Má dobrou dynamiku v kopcích, díky čemuž se třeba v neděli držel s Masem až do cílové čáry.
Slabé stránky: Také on by potřeboval ještě zapracovat na časovce, která je pro celková pořadí nezbytná. V první etapě Vuelty v ní dopadl ze všech favoritů nejhůř.
Felix Gall
- Národnost: Rakousko
- Věk: 28 let
- Tým: Decathlon CMA CGM
- Počet startů na Vueltě: 3. účast
- Nejlepší výsledek na Vueltě: 8. místo celkově (2025)
- Ztráta na lídra: 1:39 min.
Silné stránky: Je vynikajícím vytrvalcem v horách, kde mu proto svědčí hlavně dlouhá stoupání. Na letošním Giro d´Italia i na Vueltě byl většinou jediným, kdo se při útoku Jonase Vingegaarda, resp. Tadeje Pogačara za těmito velikány pustil, ale po určité chvíli zvolnil na své tempo, aby neodpadl a dojel s menší ztrátou. Ve Španělsku má k sobě také dobrý vrchařský tým.
Slabé stránky: Chybí mu dynamika a možná i motivace při útocích například Richarda Carapaze a většinou i při zrychlení Mase. Také časovka výrazně omezuje jeho ambice.
Primož Roglič
- Národnost: Slovinsko
- Věk: 36 let
- Tým: Red Bull-Bora-hansgrohe
- Počet startů na Vueltě: 7. účast
- Nejlepší celkové umístění: 1. místo (2019-21, 2024)
- Ztráta na lídra: 1:18 min.
Silné stránky: U tohoto Slovince platí, že nikdy není radno jej podceňovat. Letošek je toho zářným příkladem. Do Vuelty vstupoval po nepříjemném tréninkovém zranění, kdy jej srazilo auto a on měl obrovský hematom na stehnu. Přesto se dokázal držet na stupních vítězů a díky tomu je nyní průběžně druhý. Vuelta mu vždy náramně seděla a letos by měl extra motivaci získat pátý triumf a osamostatnit se na čele historického žebříčku, kde teď sdílí první místo s Roberto Herasem. Letos ukazuje opět velmi dobrou kondici v horách, je výborný časovkář a hlavně psychicky nezdolný.
Slabé stránky: Rogličovým největším problémem bývá udržet se na kole, aby ho následná zranění z pádu neovlivnila do zbytku závodu.
Enric Mas
- Národnost: Španělsko
- Věk: 31 let
- Tým: Movistar
- Počet startů na Vueltě: 8. účast
- Nejlepší celkové umístění: 2. místo (2018, 2021, 2022)
- Ztráta na lídra: vede
Silné stránky: Od začátku své kariéry je závodníkem na celková pořadí, ačkoliv v minulých letech se mu příliš nedařilo, smůlu měl většinou na Tour de France. Právě po pádu na ní musel kvůli potížím loni absolvovat operaci levé nohy, když mu lékaři diagnostikovali tromboflebitidu, čili povrchový zánět žil. To ho však mentálně velmi posílilo a nyní prohlašuje, že se rozhodně nezalekne toho, že by mohl Vueltu celkově vyhrát.
Slabé stránky: O rodákovi z Mallorky se ví, že má špatné časovky. Ale třeba v té úvodní ztratil na Primože Rogliče jen 11 sekund. Šlo však pouze o devítikilometrový chronometr, v 18. etapě se pojede 32 km prakticky po rovině.