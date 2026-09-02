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Hromadný dojezd na Vueltě ovládl Brennan. Brit (21) vyhrál už třetí etapu

Matthew Brennan slaví výhru v jedenácté etapě
Matthew Brennan slaví výhru v jedenácté etapěZdroj: Profimedia.cz
Jedenáctá etapa Vuelty
Jedenáctá etapa Vuelty
Matthew Brennan slaví etapové vítězství na Vueltě
Jedenáctá etapa Vuelty
Matthew Brennan slaví etapové vítězství na Vueltě
Druhou etapu Vuelty vyhrál ve spurtu do kopce britský cyklista Matthew Brennan
Druhou etapu Vuelty vyhrál ve spurtu do kopce britský cyklista Matthew Brennan
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ČTK, iSport.cz
Vuelta
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Jedenáctou etapu cyklistické Vuelty vyhrál v hromadném spurtu Brit Matthew Brennan. Jednadvacetiletý jezdec si připsal třetí triumf v tomto ročníku. Červený dres lídra bez problémů uhájil Španěl Enric Mas, v hlavním pelotonu dojel ve stejném čase jako vítěz i český cyklista Jan Hirt.

Brennan využil v závěru 153,8 km dlouhé trasy z Cartageny do Lorky vynikající práce svého týmu Visma-Lease a Bike. Sprint, který mu ideálně rozjel Belgičan Wout van Aert, jasně ovládl a připsal si 22. vítězství v kariéře.

Na druhém místě dojel Francouz Bryan Coquard, třetí byl Belgičan Jordi Meeus. Van Aert nakonec dospurtoval na páté příčce a před Brennanem dál s přehledem drží zelený dres pro lídra bodovací soutěže. Jeho velký konkurent ve sprinterské soutěži Dán Mads Pedersen už nepokračuje, bývalý mistr světa do dnešní etapy kvůli nemoci nenastoupil.

Ve čtvrtek čeká peloton náročný horský úsek, v němž bude Mas hájit svůj náskok 1:18 minuty před čtyřnásobným šampionem Vuelty Slovincem Primožem Rogličem. Cyklisté absolvují 166,6 km dlouhou trasu s cílem na 2168 metrů vysokém vrcholu Calar Alto v pohoří Sierra de los Filabres, celkem nastoupají 4475 výškových metrů.

Výsledky cyklistické Vuelty

1. Brennan (Brit./Visma-Lease a Bike) 3:17:18, 2. Coquard (Fr./Cofidis), 3. Meeus (Belg./Red Bull-Bora hansgrohe), 4. Cort (Dán./Uno-X Mobility), 5. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 6. Hofstetter (Fr./NSN), ...71. Hirt (ČR/NSN) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí: 1. Mas (Šp./Movistar) 35:59:02, 2. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -1:18, 3. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -1:39, 4. Onley (Brit./Netcompany INEOS) -2:20, 5. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -3:26, 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -3:55, ...22. Hirt 31:05.

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