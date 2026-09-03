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Pogačara pustili z nemocnice, začíná mu boj s časem. Přítelkyně ukázala, jak na tom je

Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně
Tadej Pogačar opustil nemocnici v BarceloněZdroj: Koláž: Jiří Bejček / iSport
Tadej Pogačar utrpěl při pádu na Vueltě otřes mozku, zlomeniny klíční kosti i sedmého krčního obratle
Tadej Pogačar je venku z nemocnice
Tadej Pogačar
Tadej Pogačar utrpěl při pádu na Vueltě otřes mozku, zlomeniny klíční kosti i sedmého krčního obratle
Radost Tadeje Pogačara z prvenství
Tadej Pogačar utrpěl při pádu na Vueltě otřes mozku, zlomeniny klíční kosti i sedmého krčního obratle
Tadej Pogačar během Vuelty
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Romana Barboříková
Vuelta
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Ve středu pozdě večer zveřejnila Urška Žigartová, přítelkyně Tadeje Pogačara, fotografii, jak už po svých odchází z nemocnice v Barceloně. Po pádu a odstoupení z Vuelty a Espaňa se tam nejlepší současný cyklista podrobil v pondělí náročné operaci klíční kosti. Teď by měl doma v Monaku zahájit rekonvalescenci a rehabilitaci, aby se plně zotavil a byl připravený na další cyklistické výzvy.

Dobrá zpráva. Lékaři v nemocnici v Barceloně usoudili, že už je Tadej Pogačar v dostatečně dobré kondici na to, aby jej mohli propustit do domácího ošetřování a péče lékařů a fyzioterapeutů z týmu UAE Emirates.

Pětinásobný šampion Tour de France podstoupil v pondělí odpoledne operaci levé klíční kosti, která měla být podle šéfa týmu Maura Gianettiho náročná. Po ní tým zveřejnil, že vše proběhlo úspěšně a slovinský cyklista zůstane v nemocnici ještě pár dní na pozorování.

Ve středu po desáté hodině večer zveřejnila Urška Žigartová, rovněž profesionální cyklistka, na svém Instagramu fotografii, jak Pogačar už za tmy opouští nemocnici. Sedmadvacetiletý sportovec šel po svých, levou ruku měl zavěšenou v ortéze, na krku už neměl límec, který nosil kvůli zlomenině krčního obratle ještě pár dnů předtím.

Pogačar nyní zahájí rekonvalescenci a následně rehabilitaci po pádu, který měl v 8. etapě španělské Vuelty jakožto její lídr v červeném dresu. Při něm si přivodil dislokovanou zlomeninu klíční kosti, stabilní zlomeninu krčního obratle C7 a otřes mozku. Právě kvůli němu nemohl na operaci ještě tentýž den po úrazu, ale musel dva dny počkat.

Úřadující dvojnásobný mistr světa měl po Vueltě v plánu 27. září světový šampionát, o týden později doma ve Slovinsku mistrovství Evropy, kde má také obhajovat titul, a v říjnu jeho oblíbenou klasiku v Lombardii.

„Operace klíční kosti bude náročná a je vysoce nepravděpodobné, že by Tadej mistrovství světa stihl,“ prohlásil v neděli večer Gianetti. Zatím však nikdo Pogačarovu účast nevyloučil. Tomu tak nyní začíná boj s časem, pokud by chtěl opravdu ještě letos do některého ze závodů nastoupit.

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