Horskou etapu na Vueltě dobyl dvacetiletý Slovinec. Mas o něco navýšil náskok
Slovinský smutek po odstoupení Tadeje Pogačara ve čtvrtek rozpustil Jakob Omrzel. Teprve dvacetiletý závodník celku Bahrain Victorious nejprve uspěl, když se dostal do denního úniku. A pak to senzačně dotáhl při své grandtourové premiéře ve výšce přes 2000 metrů až k etapové výhře. Souboj svedli i adepti na celkovou výhru na Vueltě a Espaňa. Nejsilnějším z nich byl znovu Enric Mas, jenž o dalších 27 sekund navýšil náskok na Primože Rogliče a Felixe Galla.
Španělská Vuelta rozšířila řady závodníků, kteří na ní získali svou první výhru na třítýdenních etapácích. Ve čtvrteční 12. etapě k tomu vedla cesta z denního úniku. Ten se vytvořil velmi brzy, necelých deset kilometrů po startu vyrazil Wout van Aert, jehož hlavním cílem bylo opět pobrat body na sprinterské prémii, která ležela až za 120. kilometrem.
Postupně se k němu přidala nejprve čtveřice závodníků z dalších stájí, nakonec se vepředu vytvořila velká skupina 30 jezdců, z nichž nejlépe v celkovém pořadí na tom byl Jakob Omrzel (8:05 minuty). Postupně si tato skupina vybudovala před pelotonem náskok k šesti minutám. Když do cíle zbývalo 60 kilometrů, byl dokonce šest a půl minuty.
V předposledním stoupání Alto de Velefique už bylo manko pelotonu sedm a půl minuty. Tou dobou už ale získal Van Aert další body na sprinterské prémii a z čelní skupiny se postupně propadl až na její konec a jel si dál už své tempo. První skupina i peloton se už začaly třídit.
V pelotonu se zatím držel i jediný český účastník letošní Vuelty Jan Hirt. Když do cíle zbývalo 37 kilometrů, vystřelil ze skupiny hlavních favoritů Richard Carapaz, a velmi dynamicky začal stahovat tou dobou šestiminutovou ztrátu na čelo závodu, kde už zbývalo jen osm závodníků, mezi nimi Pello Bilbao a Omrzel z celku Bahrain Victorious, Léo Bisiaux. Také peloton ale dost zrychlil a dal Carapzovi k dobru jen přibližně 20 sekund. Postupně i toto manko borci z Movistaru jedoucí na čele pelotonu pro Enrica Mase smazali.
„Chtěli jsme závod udělat těžší, tak jsem to zkusil. V závěrečném stoupání jsem pak dokázal jet stabilní tempo, takže jsem spokojený, podařilo se mi udržet mé pozice,“ prozradil Carapaz po etapě.
Následovalo dlouhé klesání, které závodníky přivedlo pod závěrečný sedmnáctikilometrový kopec Calar Alto, vedoucí do nadmořské výšky 2140 metrů. Náskok denního úniku, který čítal devět jezdců, byl víc než pět minut a věštil, že by někdo z nich mohl oslavit výhru v etapě a následoval by pak druhý souboj borců o celkové pořadí.
V posledním kopci se do práce pustili jezdci Decathlon CMA CGM pro Felixe Galla. Jenže 13 kilometrů do pásky už zůstal Rakušan sám ve chvíli, kdy se rozhodl zaútočit. Žádný pozitivní výsledek mu to však nepřineslo. Mas i Primož Roglič se s ním bez potíží udrželi, zatímco jeho týmový kolega už ne.
Únik Omrzela
Vepředu se zatím rýsoval souboj o etapu mezi Omrzelem a Urko Berradem z druhodivizní sestavy Kern Pharma. 11,7 kilometru před cílem ale vyšel Omrzelovi další z jeho útoků a zbavil se i Španěla. Do cíle mu však stále zbýval velký kus.
Mezi trojicí nejsilnějších mužů závodu ale taky nastaly velké chvíle. Dvanáct kilometrů před cílem vyrazil Mas, kterému nestačili ani Gall, ani Roglič. Po chvilce si rodák z Mallorky vypracoval půlminutový náskok a vypadal, že má sil dostatek, i kdyby byl před ním ještě jeden kopec.
Mezi tím mířil teprve dvacetiletý Omrzel za svou dosud životní výhrou. Ačkoliv už ze závodu vypadl Pogačar, slaví v těžké horské zkoušce opět Slovinec. Omrzel se při průjezdu cílem chytil za hlavu, jako by tomu nechtěl věřit. Pak však prozradil: „Nejsem tak překvapený. Vím, kolik práce jsem odvedl, tušil jsem, že ten den dřív nebo později přijde. Ale na své první Grand Tour si nejste jistí. Teď jsem se cítil velmi silný a opravdu si to užívám.“
Mas také mířil k cíli a poslední otázkou tak zůstávalo, jak velký náskok v této etapě získá. Cíl proťal na 6. místě, a pak už se jen čekalo, kdy dorazí Gall s Rogličem. Stalo se tak za 27 sekund.
„Enric Mas nastoupil v perfektním momentu a je vidět, že je velmi silný,“ smekl před soupeřem Gall. Roglič nyní ztrácí 1:45 minuty, Gallovo manko na lídra je 2:06. V pátek čeká peloton další těžká zkouška, i když tentokrát bez dojezdu na vrcholu stoupání.