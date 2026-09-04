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U Pogačara bude stěžejní hojení zlomeného obratle, říká fyzioterapeut. V účast na MS nevěří

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Na čem závodí Pogačar, si můžete koupit i vy. Petr Benčík o technologiích i historii značky Colnago • Zdroj: iSport.cz
Tadej Pogačar je venku z nemocnice
Tadej Pogačar se ozval z nemocnice.
Tadej Pogačar utrpěl při pádu na Vueltě otřes mozku, zlomeniny klíční kosti i sedmého krčního obratle
Tadej Pogačar utrpěl při pádu na Vueltě otřes mozku, zlomeniny klíční kosti i sedmého krčního obratle
Tadej Pogačar utrpěl při pádu na Vueltě otřes mozku, zlomeniny klíční kosti i sedmého krčního obratle
Tadej Pogačar utrpěl při pádu na Vueltě otřes mozku, zlomeniny klíční kosti i sedmého krčního obratle
Hvězdný slovinský cyklista Tadej Pogačar musel po pádu v 8. etapě odstoupit z Vuelty
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Romana Barboříková
Vuelta
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Dobré zprávy z tábora Tadeje Pogačara. Ve středu pozdě večer zveřejnila jeho přítelkyně Urška Žigartová fotografii, jak současný nejlepší cyklista světa opouští nemocnici. To hlavní však pro čtyřnásobného vítěze Tour de France, který dosud neoznámil konec sezony, přichází teď. Rekonvalescence a rehabilitace po těžkém pádu, v němž utrpěl několik zlomenin. „To, že z nemocnice odcházel bez límce, je dobré znamení. Ale hojení bude chtít čas,“ upozorňuje David Vrbický, vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Pád Tadeje Pogačara v osmé etapě Vuelty a Espaňa vypadal děsivě a také si z něj muž tou dobou v červeném dresu lídra závodu odnesl nepříjemné zlomeniny a další traumata. Většina cyklistů by v takovém případě už oznámila konec sezony a plně se soustředila, aby byla stoprocentně připravená na tu další.

Ne však úřadující dvojnásobný světový šampion. Jeho manažer ještě před operací svého klienta tvrdil, že mistrovství světa v Montrealu 27. září stihne. Jenže Pogačar si při pádu přivodil i otřes mozku, a tak museli lékaři operaci klíční kosti o dva dny odložit.

„Otřes mozku je velmi specifická záležitost. Když u většiny pacientů uděláte vyšetření tomografií nebo magnetickou rezonancí, tak na mozku víceméně nic nenajdete. Proto aby se tam něco nepřihodilo, mají lékaři radši, když pacienta sledují, aby byl stabilizovaný a tím pádem nedošlo ke komplikacím při výkonu nebo při anestezii,“ vysvětluje David Vrbický, vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Kromě otřesu mozku Pogačarovi diagnostikovali ještě dislokovanou zlomeninu klíční kosti a stabilní zlomeninu krčního obratle C7.

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