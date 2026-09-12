Příběh téměř jistého vítěze Vuelty: strach, terapie a cesta k životnímu triumfu
- Enric Mas letos téměř jistě vyhraje Vueltu, na cestě za životním úspěchem musel překonat těžký psychický blok a paralyzující strach ze sjezdů.
K návratu na vrchol mu pomohla intenzivní práce s odborníkem na techniku jízdy a psychologem, díky kterým znovu získal jistotu.
Navzdory minulým zraněním, operaci žil a tlaku veřejnosti má nyní španělský vrchař téměř jisté vítězství na domácí Grand Tour.
Když jej sledujete v závodech, vypadá hodně soustředěně, možná trochu nepřístupně. Je to ale jen závodní slupka Enrica Mase. Jakmile projede cílem, je schopen i vtipných hlášek.
Jako po deváté etapě letošní Vuelty, kterou už v červeném po odstoupení Tadeje Pogačara ovládl. „Už Tadejovi rozumím, tenhle dres vám opravdu dává křídla,“ usmál se jednatřicetiletý Mallorčan. Ten teď míří za největším úspěchem své kariéry. Cesta za ním byla ale velmi trnitá a Mas musel překonat hodně překážek, třeba i paralyzující strach ze sjezdů.
Doma má dvě malé děti, za sebou v cyklistice řadu nepříjemných momentů, ale na španělské Vueltě má nyní životní formu, která ho už prakticky dovedla k velmi ceněné výhře na domácí Grand Tour. To je hodně ve zkratce Enric Mas, muž v červeném dresu, za kterým se skrývá velký příběh.
Pochází z malého městečka Artá na severovýchodě Mallorky, kde se narodil 7. ledna 1995 zdravotní sestře Palomě a lékaři Enrikovi, a kde vyrůstal se sestrou, jejíž jméno v médiích ale neprozrazuje. Cyklistika rozhodně nebyla rodinným sportem, ale jakmile s ní Enric začal, rodiče ho podporovali, jak mohli.
Česká stopa a skromná povaha
V osmnácti letech se dostal do akademie Alberta Contadora, z níž pak na rok zamířil i do českého týmu. V celku Klein Constantia, který byl, jak se dnes říká, development týmem prvodivizního Quick Stepu, se potkal třeba i s Jhonatanem Narváezem. Po roce už ale zamířil do hlavního týmu belgické sestavy, kde byli jeho kolegy Zdeněk Štybar a Petr Vakoč.
„Enric je hrozně fajn, takový při zemi, poměrně nenápadný, zejména v kolektivu. Ale současně je ambiciózní. Je u něj vidět, že když už jede na výsledek, dokáže se prosadit. Ale není to u něj tak, že by byl hodně sebevědomý navenek, to spíš působí skromně. Je s ním zábava a myslím, že s ním všichni dobře vycházejí,“ prozradil Vakoč něco z povahových rysů svého i tréninkového parťáka.
„Bydlí v Andoře, kde jsem také pobýval, takže nějaké tréninky jsme spolu objeli, i když samozřejmě tím, jaký je Enric vrchař, jsme spolu netrénovali každý den. Přeci jen on má program trochu jiný.“
Paralýza ve sjezdech
Mas patří ke špičkovým světovým vrchařům, není to však žádný stroj na vítězství. Na svém kontě jich má momentálně jen sedm, přičemž to poslední minulou neděli přidal po dlouhých čtyřech letech, byť je právě v cyklisticky nejlepším věku. Jenže musel překonat spoustu překážek. Jednou z nich byl i velký strach ze sjezdů. Na úplné psychické dno se kvůli tomu dostal na Tour de France 2022.
„Sjížděl úplně ztuhlý. Kolo se mu nikam nevešlo. V zatáčkách téměř zastavoval. Souhrn okolností před Tour, zejména pády na Tirreno-Adriatico, Vuelta al País Vasco a Dauphiné, zatížil jezdce, který ze své povahy není zvyklý sdílet své pocity. Nebyl to zničený člověk, ale neuvědomoval si, co se s ním děje,“ vzpomínal Eusebio Unzué, manažer týmu Movistar, na začátku roku 2023.
Jenže už tady prokázal Mas svou odhodlanost. Protože jen o pár měsíců později, jako mávnutím kouzelného proutku, najednou zvládal i sjezdy skvěle.
„Víte, v cyklistice se pohybuji už léta, ale nic podobného jsem ještě nezažil. Nemohl jsem uvěřit vlastním očím. Za méně než měsíc se z jezdce, kterého paralyzovaly jeho strachy, stal odvážný bojovník,“ vyprávěl Unzué v únoru 2023 listu El Mundo.
Předepsaná terapie a návrat na vrchol
Nešlo ale o zázrak, nýbrž tvrdou práci. Mas doma na Mallorce podstoupil „terapii“, aby se strachu zbavil. Pomohli mu s tím dva důležití lidé. Spojil se s Óscarem Saizem, katalánským bikerem, specialistou na techniku sjezdu z horských průsmyků, který zbavil stejného strachu třeba i Thibauta Pinota. Také hovořil s Jaumem Masem, psychologem, který studoval na stejné škole jako on.
„Máme společný původ a příjmení, ale nejsme příbuzní. Pomohl mi zvládat emoce. Byl klíčovou postavou v celém procesu zotavení,“ vysvětloval Mas. Skvělý vrchař a jezdec na celková pořadí totiž neměl jen blok ze samotného sjezdu, ale také z přílišné odpovědnosti za výsledky po konci kariéry Alejandra Valverdeho.
I to, jak rychle se všech strachů zbavil, ukazuje, jak je Mas silným závodníkem nejen co do výkonu, ale i mentálně. Což se mu hodilo i v dalších letech, kdy nebyl všem problémům konec. Například Tour de France jako by pro něj byla zakletá. Ze sedmi startů tam třikrát nedokončil. Naposledy loni, kdy musel odstoupit v 18. etapě. Tomu předcházel těžký pád už v druhém dějství, po kterém ale v závodu pokračoval, i když s bolestmi, které mu už pak ale nedovolily pokračovat.
Následné testy odhalily tromboflebitidu, čili povrchový zánět žil. Jelikož ale nedocházelo ke zlepšení a hrozila i trombóza, šel Mas loni v říjnu na operaci. Po ní jako by se znovu nastartoval.
I přes všechny nesnáze ale nakonec dokázal dokráčet až ke kariérnímu vrcholu.