Krásná bitva v horách: Mas získal další sekundy na Rogliče, etapu vyhrál Brenner
Velmi prudké úseky v závěrečném stoupání 14. etapy na Vueltě a Espaňa přinesly cyklistickým fanouškům skvělou podívanou. Nejprve sledovali napínavou bitvu o výhru jezdců z denního úniku a poté hlavně španělští fanoušci v cíli počítali, kolik dalších sekund k dobru získá jejich favorit Enric Mas na Primože Rogliče, jenž v závěru nedokázal udržet stejné tempo. První etapovou výhru na podnicích Grand Tour získal Němec Marco Brenner.
Na jihu Španělska v těchto dnech trápí cyklisty hodně vysoké teploty, které dosahují k 40 stupňům Celsia. Nicméně organizátoři dodrželi původní itinerář 14. etapy a cyklisté v ní tak odjeli 154,5 kilometrů. Úvod etapy byl hodně kopcovitý, i když se první kategorizované stoupání nacházelo až po 80 kilometrech. Právě v hornatější části se vytvořil denní únik, který čítal 45 závodníků.
Mezi nimi tentokrát nebyl Wout van Aert a ani oproti předchozímu dni jediný Čech na startu Jan Hirt.
Naopak se do něj probojovali hned tři ze čtveřice zbylých statečných z týmu UAE Emirates. A také v něm nesměl chybět Santiago Buitrago v dresu s puntíky, který potřeboval dál navyšovat své bodové konto v soutěži vrchařů.
Peloton vedený celkem Movistar držel tempo, které nejspíš mělo být pohodlné pro Enrica Mase v červeném dresu tak, aby měl v závěrečném velmi těžkém stoupání dostatek sil čelit útokům svých hlavních soupeřů. Také čekali, zda se do stíhání čelní skupiny nepustí některý z dalších celků. Jenže Decathlon CMA CGM třetího v pořadí Felixe Galla přišel o dalšího závodníka, a tak nechal práci na týmu lídra závodu.
Díky tomu náskok uprchlíků narostl až na osm minut. Tou dobou už se z této skupiny ale odtrhl Kevin Vermaerke z UAE Emirates, který vyrazil dopředu 53 kilometrů před cílem a postupně navyšoval svůj náskok. Jenže i jeho soupeři pak zrychlili kvůli vrchařské prémii, takže jeho náskok klesl na vrcholu předposledního kopce na 55 sekund.
Ještě než přijeli závodníci pod cílový kopec Sierra de la Pandera, museli zdolat po sjezdu sice krátké, ale velmi prudké nekategorizované stoupání Valdepeňas.
Právě tam Vermaerka předjel Georg Steinhauser, jenž si v prvních kilometrech výjezdu na Panderu vytvořil čtyřicetisekundový náskok na zbytek úniku, ve kterém už však zůstalo výrazně méně jezdců. Na peloton to bylo sedm a půl minuty. Jezdce týmu EF Education-EasyPost dojel ještě Guillaume Martin.
Hirt se držel, ale...
Necelých osm kilometrů pod vrcholem se ve skupině hlavních favoritů stále držel také Jan Hirt. To ale měly na řadu teprve přijít nejprudší úseky. Přibližně pět kilometrů před páskou se totiž sklon zvedá i na velmi nepříjemných 17 %.
Vepředu se k Steinhauserovi s Martinem blížil Buitrago například s Valentinem Paret-Peintrem.
Masovi v hlavním poli už nezbyli domestici, a tempo tak začali udávat jezdci celku EF Education-EasyPost pro Richarda Carapaze. Ale i ten po chvíli zůstal vepředu osamocen. A tak se udávání tempa chopil tým Netcompany Ineos pro změnu pro Oscara Onleyho jedoucího v bílém dresu nejlepšího mladíka. Mas měl však výhodu v tom, že měl v původním úniku dva týmové kolegy, kteří mu měli ještě pomoci, až se k nim peloton přiblíží.
Mezitím vepředu vřel souboj o etapové vítězství, když si na vedoucí pozici vyjel Mario Aparicio z druhodivizního celku Burgos Burpellet BH. Toho však 3,6 km před cílem dojeli Buitrago, Marco Brenner (Tudor), Paret-Peintre (Soudal-Quick Step) a Cristián Rodríguez (XDS Astana). Z nich se nejsilnější jevil právě borec v puntíkách z celku Bahrain Victorious, jenž 3,2 km pod vrcholem ze skupinky vyrazil pryč a získal k dobru pár metrů.
Mas v hlavní skupině mezitím dojel jednoho z kolegů, který však velké tempo nevydržel dlouho, a tak zkusil muž v červeném zaútočit. Hlavní soupeře to ale nijak nevystrašilo a udrželi se s ním. Na nic ale nečekal Carapaz, který, jak je u něj zvykem, dynamicky vystřelil ze skupiny. Dojet se ho snažil Gall, kterého se drželi Mas i Primož Roglič.
Vepředu Buitraga dostihl Brenner ve chvíli, kdy zbývalo ujet ještě 2,2 kilometru. Navíc se k nim blížila ještě dvojice Rodríguez a Iván Ramiro Sosa.
Také mezi favority si čtveřice nic nedarovala. Nejprve zaútočil Gall, toho Mas hned dojel, rychle se přiblížil i Roglič, který pokračoval v nástupu, ale ani on se od soupeřů nevzdálil. Carapaz tohle sledoval ze čtvrté pozice.
Buitrago se nevzdával
Ze čtyřky vepředu vyrazil v posledním kilometru ostrým nástupem Buitrago, jehož se vydal pronásledovat už jen Brenner a dojel ho 300 metrů před cílem. Po sto metrech vyrazil sám k útoku, ale Buitrago se nevzdával. Nicméně silnější byl přeci jen Brenner, který oslavil výhru ve 14. etapě.
„Nemůžu tomu uvěřit. Až do této chvíle jsem nebyl sám sebou, bojoval jsem s nemocí, pak jsem spadl. Ale měl jsem kolem sebe skvělý tým, i dnes v úniku, jeli výborně. V cílovém stoupání jsem věděl, že mám v sobě konečně nějakou dynamiku, zrychlení, a začal jsem věřit tomu, že Buitraga můžu porazit,“ vyprávěl rodák z Augsburgu.
Po tomto souboji ukázal režisér záběr na hlavní skupinu, kde Roglič s Carapazem o pár metrů zaostávali za Gallem a Masem, který dojel kolegu Raúla Garcíu Piernu. V nájezdu do posledního kilometru už měli k dobru hodně metrů na Rogliče, který se snažil eliminovat ztrátu. Ta nakonec při průjezdu cílem byla 25 sekund, což těšilo hlavně Galla, který se obává časovky v závěrečném týdnu.
„Jsme na konci druhého týdne a tam nikdy neodhadnete, jak na tom jste. Movistar jel dobré tempo, takže jsme nechtěli v tom horku riskovat. Čekal jsem, jak se budu cítit v závěru a jsem rád, že jsem nějaké sekundy získal,“ přiznal Rakušan, který s díky tomuto útoku posunul na průběžné druhé místo, které před etapou patřilo Rogličovi.
„Únava je velká, k tomu to vedro, takže je to vyčerpávající. Ale zároveň to jde správným směrem.
Pódium je od začátku náš cíl, pro to jsme sem přijeli. Dnes jsme získali nějaké sekundy před časovkou, ale pořád je před námi celý třetí týden,“ dodal Gall. Ten má nyní na Rogliče k dobru 4 sekundy.
V neděli je na programu středně horská etapa o délce téměř 190 kilometrů, ve hře je však kvůli vedrům její zkrácení.
Cyklistický závod Vuelta - 14. etapa (Jaén - Sierra de La Pandera, 152,7 km):
1. Brenner (Něm./Tudor) 4:15:09, 2. Buitrago (Kol./Bahrain Victorious) -1, 3. Rodríguez (Šp./XDS Astana) -11 4. Sosa (Kol./Kern Pharma) -14, 5. Paret-Peintre (Fr./Soudal Quick-Step) -22, 6. Berthet (Fr./Groupama-FDJ United) -27, ...41. Hirt (ČR/NSN) -8:02.
Průběžné pořadí: 1. Mas (Šp./Movistar) 49:28:12, 2. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -2:06, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) -2:10, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -4:24, 5. Onley (Brit./Netcompany INEOS) -5:44, 6. Omrzel (Slovin./Bahrain Victorious) -6:14, ...21. Hirt -43:32.