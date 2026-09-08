Brennan vládne spurtům na Vueltě, vyhrál už počtvrté: Je to neuvěřitelné
Šestnáctou etapu Vuelty vyhrál po hromadném spurtu v La Rábida britský cyklista Matthew Brennan a na probíhajícím ročníku uspěl už počtvrté. V červeném trikotu lídra je stále Španěl Enric Mas.
Brennanovi spurt dobře rozjel týmový kolega Wout van Aert, jednadvacetiletý Brit nedal soupeřům šanci a pro stáj Visma-Lease a Bike získal na letošní Vueltě šestý úspěch. Druhý skončil Francouz Bryan Coquard, třetí Vito Braet z Belgie.
Brennan, který na Vueltě startuje na své první Grand Tour, navázal na triumfy z druhé, páté a jedenácté etapy. „Můj plán pro Vueltu bylo vyhrát jednu etapu. Teď mám čtyři a to je prostě neuvěřitelné,“ řekl v televizním rozhovoru.
„Drželi jsme se plánu a Wout mě do cílové rovinky dovezl v perfektní pozici. Myslím, že lepšího člověka na rozjíždění spurtů nenajdete. Od začátku jsem mu věřil a jel těsně za ním. Je neuvěřitelné, že v tak chaotickém finiši vám najde nejlepší místo,“ dodal.
Mas dojel do cíle pětatřicátý ve stejném čase jako vítěz a v průběžném pořadí má náskok dvou minut a šesti sekund před Felixem Gallem z Rakouska. Jan Hirt v etapě obsadil 83. místo a v celkové klasifikaci je se ztrátou 43 minut devatenáctý.
Cyklistický etapový závod Vuelta - 16. etapa (Cortegana - La Rábida, 181,1 km):
1. Brennan (Brit./Visma-Lease a Bike) 3:56:33, 2. Coquard (Fr./Cofidis), 3. Braet (Belg./Lotto Intermarché), 4. Meeus (Belg./Red Bull-BORA-hansgrohe), 5. Cort (Dán./Uno-X Mobility), 6. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), ...83. Hirt (ČR/NSN) všichni stejný čas.
Průběžné pořadí: 1. Mas (Šp./Movistar) 56:02:29, 2. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -2:06, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -2:10, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -4:24, 5. Onley (Brit./Netcompany INEOS) -5:44, 6. Omrzel (Slovin./Bahrain Victorious) -6:14, ...19. Hirt -43:32.