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A zase on! Brennan ovládl hromadný dojezd v 17. etapě, celkově jich letos vyhrál už pět

Matthew Brennan vyhrál na Vueltě 17. etapu
Matthew Brennan vyhrál na Vueltě 17. etapuZdroj: Profimedia.cz
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ČTK, iSport.cz
Vuelta
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Britský cyklista Matthew Brennan vyhrál na Vueltě už pátou etapu. Jednadvacetiletý spurtér týmu Visma-Lease a Bike triumfoval v hromadném dojezdu 17. etapy v Seville, kde před dvěma lety dosáhl na své životní vítězství Čech Pavel Bittner.

Debutant na Grand Tour Brennan po 184 kilometrech navázal na výhry z 2., 5., 11. a úterní etapy. Na pásce za sebou nechal Belgičana Jordiho Meeuse a Dána Magnuse Corta Nielsena, za nímž se vyvezl.

Předtím byli dlouho v úniku Francouz Enzo Paleni a Španěl Sinuhé Fernández. Osamoceného Paleniho nakonec peloton dostihl tři kilometry před cílem.

V hlavním poli ve stejném čase dojeli všichni favorité i jediný český účastník závodu Jan Hirt. V čele je stále Španěl Eric Mas s náskokem 2:06 před Rakušanem Felixem Gallem a dalších čtyř sekund před Slovincem Primožem Rogličem, čtyřnásobným vítězem závodu. Hirt je devatenáctý.

V dalších dnech se očekává boj o červený trikot. Ve čtvrtek je na programu 32,1 km dlouhá časovka mezi městy El Puerto de Santa María a Jerez de la Frontera, v níž se špičkový časovkář Roglič pokusí co nejvíce ze své ztráty smazat.

Cyklistický etapový závod Vuelta - 17. etapa (Dos Hermanas - Sevilla, 184 km):

1. Brennan (Brit./Visma-Lease a Bike) 4:07:15, 2. Meeus (Belg./Red Bull-BORA-hansgrohe), 3. Cort Nielsen (Dán./Uno-X Mobility), 4. Romele (It./XDS Astana), 5. De Schuyteneer (Belg./Lotto Intermarché), 6. Laurance (Fr./Netcompany INEOS), ...79. Hirt (ČR/NSN) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí: 1. Mas (Šp./Movistar) 60:09:44, 2. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -2:06, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -2:10, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -4:24, 5. Onley (Brit./Netcompany INEOS) -5:44, 6. Omrzel (Slovin./Bahrain Victorious) -6:14, ...19. Hirt -43:32.

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