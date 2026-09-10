Vueltu čeká stěžejní časovka. Heslo lídra závodu? Hlavně moc neztratit
Je to den, u kterého mají mnozí cyklisté velký vykřičník. Rozhodně mezi ně patří první trojice celkového pořadí. Jeden vynikající časovkář, dva naopak spíš podprůměrní. Enric Mas, Felix Gall a Primož Roglič, jak jsou nyní umístění na stupních vítězů, se na čtvrteční souboj s chronometrem maximálně soustředí.
Od této časovky se toho očekává hodně, ale současně vlastně nikdo moc neví, co čekat. Enric Mas, Felix Gall a Primož Roglič, první tři muži průběžné klasifikace, mají oproti zbytku Top 10 celkem pěkný náskok. Také Mas s výhodou víc než dvou minut na dva hlavní soky může být o něco klidnější. Přesto zcela mimo ohrožení není ani on. Gall za ním zaostává o 2:06, Roglič 2:10 minuty.
A přichází hrozba v podání Rogliče a jeho výkonů v časovkách. Zkušený Slovinec se v minulých letech právě na tuto disciplínu mohl vždy spolehnout, ať už potřeboval upevnit svou pozici, nebo se vyhoupnout ještě výš. Také historie soubojů těchto tří mužů na časovkářských speciálech hovoří jednoznačně v jeho prospěch. Stejně jako rovinatý profil čtvrtečního dne.
Roglič zvládl nejlépe i úvodní časovku letošní Vuelty v Monaku, která byla hodně technická. Na vítězného Tadeje Pogačara sice ztratil 22 sekund, ale Mas za Rogličem zaostal o 11 sekund, zatímco manko Galla na čtyřnásobného vítěze Vuelty bylo 25 sekund. A to šlo o chronometr na pouhých 9,4 kilometru.
Otazník u Rogliče
Loni na Tour de France v časovce dlouhé 33 kilometrů, tedy jen o kilometr delší, než je ta v 18. etapě Vuelty, měl Slovinec také jasnou výhodu. Mas na něj ztratil 1:38 minuty, Gall ještě o sedm sekund víc. V roce 2024 to bylo z pohledu Galla ještě mnohem horší. V závěrečné časovce Vuelty v Madridu dlouhé 24,6 km nechal na celkového vítěze Rogliče tři a tři čtvrtě minuty!
Masovi může v chronometru dlouhém 32,1 km z Puerto de Santa María do Jerez de la Frontera mentálně pomoci červený dres a podpora domácích fanoušků. Naopak u Rogliče je stále otázkou, jak moc už se zvládl zotavit ze zranění, kdy ho jen pár týdnů před startem španělské Grand Tour v tréninku srazilo auto.
Na jejich souboj na dálku se můžete těšit ve čtvrtek přibližně od 16:45, kdy tato trojice postupně vyrazí na trať. I v této časovce totiž platí, že závodníci startují v opačném sledu, než je průběžné pořadí závodu.