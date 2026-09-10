V napínavé časovce Mas obstál, i když byl Roglič rychlejší. Výhru slaví Küng
Trojice etap, ve které se má rozhodnout letošní Vuelta a Espaňa, má za sebou první díl. A pro muže v červeném trikotu Enrica Mase dopadla víc než dobře. Ačkoliv v týmu Red Bull-Bora-hansgrohe očekávali, že čtvrteční časovku zajede Primož Roglič třeba i o minutu a půl lépe než Mas, skutečnost je pro ně o minutu horší. Slovinec tak zajel z trojice na pódiu nejlépe, ale na červený dres stále ztrácí hodně – 1:37 minuty. Druhé místo má ale nyní pevněji v rukou. V pátek a v sobotu se jedou těžké etapy s horským dojezdem, ve kterých se očekává další napínavý boj.
Časovka mířící do Jerez de la Frontera startovala symbolicky z býčí arény v přímořském městě Puerto de Santa María. Příznačně vzhledem k tomu, co mělo přijít v jejím závěru.
Velmi brzy se na trať časovky dostali specialisté jako Ethan Hayter, druhý muž úvodního chronometru, či Callum Thornley. Právě druhý Brit vystřídal toho prvního v průběžném vedení této etapy.
Thornley si pak nějakou dobu poseděl v horkém křesle pro lídra etapy. Nesesadil ho z něj ani Joao Almeida, jenž sice v začátku podával lepší výkon než Brit, na prvním mezičase si připsal nejrychlejší čas. Ale v cíli zaostal Portugalec o šest sekund.
Pak ale na silnici vyjel časovkářský specialista, někdejší mistr Evropy Stefan Küng. Na prvním mezičase ještě Švýcar ztrácel sekundu, na druhém už se ale dostal do vedení o 11 sekund. Zde se ukázalo, že rozhodující bude i pro borce z celkového pořadí poslední třetina celé vzdálenosti, protože cílem sice Küng projel jako aktuální lídr, ale pouze o tři sekundy před Thornleym.
Stáhne Roglič náskok?
Ten už pak čekal především na to, co předvede Primož Roglič. Stejně jako všichni na této Vueltě.
Roglič v dresu slovinského časovkářského šampiona vyrazil do boje v 16:51 a jakožto čtyřnásobný vítěz španělské Grand Tour se od startu těšil z podpory místního publika. Od této časovky očekával on i celý tým jednak návrat na druhé místo, protože je výrazně silnější časovkář než Felix Gall. Ale zejména chtěl co nejvíc snížit ztrátu na vedoucího Enrica Mase, který vyrazil do etapy čtyři minuty za ním.
Küng se následně mohl uklidnit, protože prvním mezičasem projel Roglič osm sekund za ním. Na tomto prvním poměřování získal Slovinec na oba své soupeře 22 sekund. To už v tu chvíli znamenalo jeho posun na druhé místo, protože před etapou zaostával za Rakušanem jen o čtyři sekundy.
Druhý mezičas ukázal, že zatímco Gall jede podle očekávání a za Rogličem zaostal o 57 sekund, tak Mas v jeho ne příliš oblíbené disciplíně předváděl, stejně jako v celé Vueltě, životní formu. Jeho manko na Slovince bylo 36 sekund. A do cíle mu chybělo už jen deset kilometrů.
Úspěšná časovka pro lídra
Küngovi pak spadl kámen ze srdce, když Roglič projel cílem 19 sekund za ním a zařadil se na čtvrté místo v etapě. To už se jen čekalo, s jakou ztrátou dojedou Gall a Mas. Jezdec celku Decathlon CMA CGM nakonec ztratil 1:28 minuty. Muž v červeném to zvládl daleko lépe, Rogličovi nechal smazat pouze 33 sekund!
V průběžné klasifikaci tak drží Mas náskok 1:37 minuty na Rogliče, jenž má na Galla k dobru 1:24 minuty.
„Myslím, že jsem neudělal žádnou chybu, nejel jsem špatnou časovku. Teď už se dívám před sebe. V pátek je to velmi dlouhý den. V sobotu královská etapa, takže pořád je tu spousta prostoru. Uvidíme, jak se na kom projeví únava. Já jsem unavený, ale cítím se dobře,“ řekl po etapě Gall.
I v Red Bullu byli spokojení. „Snažili jsme se analyzovat, co bychom mohli získat na Mase. Ale musíme uznat, že jel skvělou časovku. Primož neudělal žádnou technickou chybu, vypadá to, že na trati neměl žádnou slabou chvilku, takže můžeme být spokojení. Kdyby nám někdo před Vueltou řekl, že bude čtvrtý v časovce, brali bychom to. I teď tomu dáme všechno, jsou tam teď dvě velmi těžké etapy. Uvidíme, jak dokážeme ještě otestovat Enrica Mase. Budeme bojovat o vítězství,“ vyprávěl bojovně Rogličův sportovní ředitel Patxi Vila.
Potěšený svým výkonem v časovce byl také Mas. „Šlo to dobře, měl jsem to docela pod kontrolou. S časem, který jsem ztratil, jsme spokojený. Jsem hrdý na to, že vezu červený dres a žádný tlak si nepřipouštím,“ vyprávěl rodák z Mallorky. A co do zbytku závodu? „Rozdíl nikdy není dost velký, jsou to Primož Roglič a Felix Gall, takže nikdy nemůžete být nafoukaný a příliš sebevědomý,“ uvědomuje si Mas.
Vítězství oslaví v celku Tudor, který na této Vueltě získal už druhou výhru. „Jsem strašně šťastný, je to výhra celého týmu. Vyhrál jsem na celé trase. Měl jsem sice krizi po druhém stoupání, v jedné zatáčce jsem to trochu přehnal, ale nakonec jsem to dokázal a vyhrál jsem,“ vyprávěl Küng.
18. etapa (Puerto Santa María - Jerez de la Frontera, časovka na 32,5 km):
1. Küng (Švýc./Tudor) 35:22, 2. Thornley (Brit./Red Bull-BORA-hansgrohe) -3, 3. Almeida (Portug./UAE Team Emirates) -9, 4. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -19, 5. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) -20, 6. Fisher-Black (N. Zél./Red Bull-BORA-hansgrohe) -21, ...77. Hirt (ČR/NSN) -4:10.
Průběžné pořadí: 1. Mas (Šp./Movistar) 60:45:58, 2. Roglič -1:37, 3. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -3:01, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -5:17, 5. Onley (Brit./Netcompany INEOS) -6:03, 6. Omrzel (Slovin./Bahrain Victorious) -7:00, ...19. Hirt -46:50.