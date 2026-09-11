Roglič vyzkoušel na Vueltě v horách Mase, ale nenachytal ho. Těžký dojezd ovládl Dunbar
Čtvrteční časovka rozdala karty zase trochu jinak, než tomu bylo do té doby, a tak bylo jasné, že pokud na tom chtějí favorité něco změnit, musí v etapě s těžkým horským dojezdem něco vymyslet. Hodně se čekalo od Felixe Galla, který se propadl na třetí místo. A také Primož Roglič musel otestovat Enrica Mase, jestli mu časovka třeba nevzala víc sil. I proto nechaly týmy hlavních favoritů prostor dennímu úniku, z nějž vzešel i vítěz etapy Eddie Dunbar. A došlo i na útoky Rogliče a spol.
Denní únik 19. etapy Vuelty a Espaňa se vytvořil až na druhém kategorizovaném stoupání po 110 kilometrech. Tam se odpoutala skupina šestnácti závodníků, mezi nimi i Santiago Buitrago v puntíkovaném dresu nejlepšího vrchaře. Tuto skupinu se vydal stíhat Richard Carapaz, jenž po čtvrteční časovce ztrácí na Enrika Mase 5:17 minuty.
Ekvádorcově skupině se ale nepovedlo rozšířit grupu uprchlíků, naopak je po chvíli dojel peloton. Ten postupně nechával čelní skupině větší a větší náskok.
Až do začátku závěrečného stoupání Peňas Blancas byl jak v úniku, tak v pelotonu klid. To se však v obou skupinách změnilo okamžitě při zahájení stoupání dlouhého 18,7 km.
Nejprve z úniku vyrazil Rudy Molard z celku Groupama FDJ, za kterým se okamžitě pustil Buitrago.
V pelotonu se na čelo přihnali jezdci Red Bull-Bora-hansgrohe, kteří pro Primože Rogliče přiostřili tempo, aby odpadlo co nejvíc Slovincových soupeřů. Důvod byl ten, že právě úvod kopce přinesl ty nejprudší sklony. Pár jezdců sice odpadlo, ale rozhodně mezi nimi nebyli ti, kterých se Red Bull potřeboval zbavit.
Když do cíle zbývalo 13,2 km, přišel první útok Buitraga, který mu nachystal jeho kolega z celku Bahrain Victorious Pau Miguel. S ním se udržel pouze Thomas Gloag z týmu Pinarello-Q36.5, po chvíli je dojel další člen švýcarské sestavy Eddie Dunbar a také Urko Berrade (Kern Pharma).
V pelotonu se mezitím vystřídali muži na čele, do práce se pustili jezdci celku Movistar. Byly znát i snahy Carapaze, který se prodral na špici s týmovým kolegou, a dalo se čekat, že přijde další z jeho útoků. Při jejich tempu už začali odpadat i borci z Top 10, když se v hlavní skupině neudržel Mattias Skjelmose, kterého v posledním týdnu začala trápit viróza. V této fázi se v hlavní skupině stále držel i Jan Hirt.
Ačkoliv se očekával útok Felixe Galla, musel by přijít víc před cílem, aby se vůbec mohl pokusit ohrozit Rogliče na druhém místě. To však nenastalo.
Vepředu už na nic nečekal Buitrago a 2,1 km před vrcholem znovu vyrazil, nyní už ale mnohem rázněji. V tuto chvíli mu nikdo ze soupeřů nestačil, Kolumbijec si začal vypracovávat náskok, což ale nechtěl nechat jen tak Dunbar a také se pořádně opřel do pedálů. V posledním kilometru tak tito dva svedli napínavý souboj. Zatímco se zdálo, že Buitragovi už dochází síly, Dunbar byl čerstvější a 500 metrů před cílem soupeře energicky předjel a dojel si pro parádní výhru pro celek Pinarello-Q36.5, kam v příští sezoně zamíří i Pavel Bittner.
Ve skupině favoritů se do boje pustil Roglič, který se pokusil dva kilometry před cílem překvapit hlavně Mase v červeném dresu, ale ten bez potíží zůstal na zadním kole čtyřnásobného vítěze Vuelty. Tak to Roglič vyzkoušel znovu, ale opět bez úspěchu. Vepředu zůstala první pětice průběžného pořadí.
Když zvolnili, přidali se k nim ještě další borci, jako třeba i Jakob Omrzel, který vystřelil dopředu. Jeho cílem totiž bylo smazat výhodu Oscara Onleyho v bílém dresu. Jenže když přišel menší útok Galla, skupina dojela i mladého Slovince, a tak dojeli favorité pohromadě. Lídr závodu tak mohl být spokojený.
„Byla to strašně těžká etapa, od startu to byla válka, když se bojovalo o únik, jelo se strašně rychle. V závěru jsem se ale cítil dobře. Byl tam jeden moment, kdy jsem stahoval odstup na Primože, takže jen na konci jsem se tam musel trochu bránit. Věděl jsem, že všichni mají za sebou těžký den a neměl jsem pocit, že by tam byl někdo výrazně lepší, takže mi stačilo jen jet za soupeři,“ hodnotil Mas.
Ani jedna z nejdelších etap letošní španělské Grand Tour tak nepřinesla žádné změny v průběžné klasifikaci. Stále je tady ale sobotní královská etapa.
„V sobotu je to jiná etapa, budou to náročnější, prudší kopce, ve kterých mám stále co předvést, takže se soustředíme na to,“ pronesl na Peňas Blancas Carapaz.
Vuelta - 19. etapa Vélez-Málaga - Peňas Blancas (210,8 km):
1. Dunbar (Ir./Pinarello-Q36.5 Pro) 5:00:54, 2. Buitrago (Kol./Bahrain Victorious) -14, 3. Gloag (Brit./Pinarello-Q36.5 Pro) -23, 4. Berrade (Šp./Kern Pharma) -44, 5. Camprubí (Šp./Pinarello-Q36.5 Pro ) -1:44, 6. Leknessund (Nor./Uno-X Mobility) -2:01, ...25. Hirt (ČR/NSN) -6:06.
Průběžné pořadí: 1. Mas (Šp./Movistar) 65:52:03, 2. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -1:37, 3. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -3:01, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -5:17, 5. Onley (Brit./Netcompany INEOS) -6:03, 6. Omrzel (Slovin./Bahrain Victorious) -7:06, ...18. Hirt -47:45.