Španělé po 12 letech v euforii! Mas to v červeném dotáhl až do Granady a ovládl Vueltu
Enric Mas udržel celkové vedení a stal se prvním španělským vítězem cyklistické Vuelty od ročníku 2014, kdy triumfoval Alberto Contador.
Domácí závodník oblékl červený dres po odstoupení Tadeje Pogačara v osmé etapě a vedení s náskokem přes dvě minuty udržel až do Granady.
Na celkovém podiu doplnili španělského šampiona druhý Primož Roglič a třetí Felix Gall.
Projel cílem v Granadě v jedné lajně s týmovými kolegy a mohl si oddechnout. Ale především konečně začít pořádně slavit. Enric Mas to dokázal! Po třech druhých místech a jednom třetím v neděli večer konečně vystoupal na nejvyšší stupínek a červený dres, který už mu nikdo ze soupeřů nevezme, mu hlásil to hlavní: Jsi vítěz Vuelty a Espaňa! A celé Španělsko mohlo pokračovat v euforii, do které ho Mas společně s Mikelem Landou dostali už v sobotní královské etapě.
Letošní pódium španělské Vuelty přináší velmi inspirativní příběhy. Všechny ale spojuje jeden hlavní motiv: nikdy se nevzdávat!
Predikce před startem 81. ročníku hovořily jasně. Favoritem číslo jedna byl Tadej Pogačar. Až daleko za ním pak byli Felix Gall, Richard Carapaz, Mattias Skjelmose a ještě víc vzadu pak třeba Oscar Onley, Enric Mas a Primož Roglič.
Jenže, na rozdíl od zbylých letošních Grand Tours, se nakonec ukázalo, jak se nevyplácí podceňovat zkušené jezdce. A samozřejmě také to, že ani nejlepšímu cyklistovi světa se občas smůla nevyhne.
Pogačaův pád vše změnil
Španělská Grand Tour nepoznala domácího vítěze už dlouhých jedenáct ročníků. Tím posledním byl v roce 2014 Alberto Contador. A ani před letošním startem nebyli fanoušci z pyrenejského poloostrova kdo ví jak optimističtí. Jenže pád a odstoupení Tadeje Pogačara v 8. etapě, které mu nikdo nepřál, najednou rozdal karty úplně jinak a Španělům svitla naděje.
Do červeného dresu šel totiž rodák z Mallorky Enric Mas. Ten sice ukázal svou skromnost a to, jak si váží Pogačara, když si po etapě odmítl červený dres lídra závodu obléknout. Na pódiu ho pouze převzal, druhý den v něm už ale podle pravidel musel jet.
Výčitky svědomí však nebyly na místě. Smůla občas potká každého,sám Mas o tom ví své, a jak se říká: štěstí přeje připraveným. Nebo chcete-li: kdo je připraven, není překvapen. Mas sice trochu překvapen byl, ale současně byl na tento třítýdenní závod i skvěle připraven. Za Pogačarem sice zaostával o 3:50 minuty, ale z ostatních soupeřů na tom byl nejlépe. Což pak potvrdil svými dalšími výkony.
Červený dres dává křídla
Ovládl nejbližší etapu a potvrdil, že mu červený dres patří právem. Pak už si i on sám připadal v la roja mnohem patřičněji. A také si na tuto barvu hezky zvykl.
„Už rozumím Tadejovi, tento dres vám opravdu dává křídla,“ pronesl s úsměvem po vítězství v 9. etapě. Ta také zůstala jeho jedinou vítěznou v tomto ročníku, ve zbytku závodu už se soustředil na to, aby neudělal žádnou chybu. A ačkoliv jeho tým dal velký prostor pro výhry z denních úniků, současně dával svým hlavním soupeřům Primožovi Rogličovi a Felixu Gallovi jasně najevo, že on z nich má tentokrát nejlepší nohy a formu.
„To, že Enric po Pogačarově odstoupení Vueltu vyhrál, není jen nějaký dárek. Je to zásluhou jeho tvrdé práce a formy. Byl nejsilnější,“ měl jasno Contador.
Nejsilnější nejen co do výkonu nohou, ale také v hlavě. Právě z toho měli někteří experti obavy – aby svou pozici ustál mentálně. „Enric sice není nějak přehnaně sebevědomý navenek, ale když už se mu daří, má formu, tak má obrovské vnitřní sebevědomí,“ prozradil na Mase český cyklista Petr Vakonč, jenž se Španělem strávil společnou dobu v celku Quick Step.
Vítězova strastiplná cesta
„Abyste takového úspěchu dosáhli, musíte zůstat silní, věřit v sebe a své vlastní možnosti a distancovat se od toho, co říkají lidé. V dnešní době se to kvůli sociálním sítím snáz řekne, než udělá, ale Enric je dobrým příkladem, jak toho dosáhnout,“ dodal Contador.
Aby ne, za svou kariéru si prožil leccos, a to ho velmi posílilo. Ať už šlo o překonávání panického strachu ze sjezdů, loňskou operaci žil kvůli hrozící trombóze, nebo vyrovnání se s tlakem, který na něj ve Španělsku naložili po konci kariéry Alejandra Valverdeho.
Teď jednatřicetiletý cyklista ukázal, že se se vším skvěle vyrovnal a po dojezdu sobotní etapy už se o něm mluvilo jako o dalším vítězi Vuelty a Espaňa. Španělsko se navíc o víkendu dostalo hned do dvojnásobné euforie, když sobotní královskou etapu ovládl ve svých 36 letech Mikel Landa. Dva Španělé, od kterých už mnozí velké věci nečekali, tak ukázali, že nikdy není na místě se vzdávat.
Zaslouženě si tak Mas mohl užívat včerejší den na kole, který završil průjezdem cílem v Granadě, kde se všichni jezdci Movistaru seřadili do jedné řady a chytili se za ramena. Mas celý v červeném, jeho parťáci v bílých dresech s červenými kraťasy. Na tento moment jen tak nezapomene nejen vítěz, ale i celá cyklistická země.
Poslední domácí vítězové Vuelty
- 2026 - Enric Mas
- 2014 - Alberto Contador
- 2012 - Alberto Contador
- 2009 - Alejandro Valverde
- 2008 - Alberto Contador
- 2003-05 - Roberto Heras
Enrik Mas
- Datum a místo narození: 7. ledna 1995, Artá
- Státní příslušnost: Španělsko
- Výška a hmotnost: 177 cm, 61 kg
- Profesionální kariéra: Klein Constantia (2016), Soudal Quick-Step (2017-2019), Movistar (od 2020)
- Největší úspěchy: vítěz Vuelty 2026, vítěz dvou etap na Vueltě (2018, 2026); třikrát druhý celkově na Vueltě (2018, 2021, 2022); celkový vítěz Kolem Kuang-si 2019
- Rodina: ženatý, má dvě děti