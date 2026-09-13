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Vueltu ovládl po 12 letech Španěl, raduje se Mas. Poslední etapu vyhrál Johannessen

Španěl Enric Mas ovládl Vueltu
Španěl Enric Mas ovládl VueltuZdroj: Profimedia
Španěl Enric Mas ovládl Vueltu
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ČTK, iSport.cz
Vuelta
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Španělský cyklista Enric Mas jako první domácí jezdec od roku 2014 ovládl Vueltu. Poslední etapu v Granadě vyhrál Nor Tobias Johannessen.

Mas vyhrál konečné pořadí s náskokem dvou minut a 15 sekund před čtyřnásobným šampionem Primožem Rogličem ze Slovinska. Jednatřicetiletý Španěl po třech druhých místech triumfoval na Grand Tour poprvé.

V sobotní závěrečné etapě v Granadě si pro životní úspěch dojel sedmadvacetiletý Johannessen, který ve finiši porazil Itala Alessandra Romeleho. Jediný český zástupce Jan Hirt dojel na 32. místě.

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