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Šokující zjištění dva měsíce po pádu. Pogačar si nezlomil jeden obratel, ale tři

Tadej Pogačar zpětně zjistil, že si při pádu na Vueltě zlomil i dva hrudní obratle
Tadej Pogačar zpětně zjistil, že si při pádu na Vueltě zlomil i dva hrudní obratleZdroj: Profimedia.cz
Tadej Pogačar utrpěl při pádu na Vueltě otřes mozku, zlomeniny klíční kosti i sedmého krčního obratle
Tadej Pogačar utrpěl při pádu na Vueltě otřes mozku, zlomeniny klíční kosti i sedmého krčního obratle
Tadej Pogačar se raduje z dalšího etapového vítězství na Vueltě
Tadej Pogačar utrpěl při pádu na Vueltě otřes mozku, zlomeniny klíční kosti i sedmého krčního obratle
Tadej Pogačar utrpěl při pádu na Vueltě otřes mozku, zlomeniny klíční kosti i sedmého krčního obratle
Tadej Pogačar vyhrál čtvrtou etapu Vuelty
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Vuelta
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Ne jeden, ale tři obratle si zlomil nejlepší cyklista současnosti Tadej Pogačar při pádu na srpnové Vueltě. S odstupem dvou měsíců v rozhovoru pro americký web The Athletic řekl, že až před dvěma týdny se při dalším CT vyšetření ukázaly další fraktury. Jsem rád, že žiju a můžu stát, svěřil se pětinásobný šampion Tour de France a dvojnásobný mistr světa.

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Osmadvacetiletý Pogačar si na Vueltě zlomil klíční kost a původně si myslel, že jen krční obratel. Měl však zlomené ještě dva hrudní. K tomu otřes mozku a odřeniny. „Když jsem viděl, že mám zlomené celkem tři? Byl jsem rád, že žiju. Nebo že vůbec dokážu stát. A v tu chvíli jsem byl rád, že jsem nejel na mistrovství Evropy, což byl můj původní cíl,“ řekl.

Problémy s rovnováhou

Šampionát se konal na konci září v jeho vlasti v Lublani. Navzdory zraněním a prodělané operaci klíční kosti chvíli uvažoval, že by zkusil titul obhajovat. Ale vedení jeho stáje UAE Emirates-XRG už předem avizovalo, že zdraví je priorita.

První týdny pro Pogačara byly kruté. Měl problém s rovnováhou. „Nemohl jsem se třeba osprchovat. Jakmile jsem vstal nebo sklonil hlavu, zatočila se mi. Bylo mi zle, byl jsem vyčerpaný. I psychicky. A deprimovaný,“ přiznal jeden z nejlepších cyklistů všech dob.

Příští sezona? Tři verze kalendáře

V současné době už znovu trénuje na další sezonu a nic ho nebolí. Jen se zpočátku bál při sjezdech, že by mohl znovu spadnout. Na příští rok má tři verze závodního kalendáře. Snahu o útok na rekordní šestý triumf z Tour de France i návrat na Vueltu ohlásil už dříve.

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