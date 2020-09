9. etapa Tour ONLINE: před volným dnem šance pro elitní vrchaře

Co očekávat?

Poslední etapa před prvním volným dnem, dá se tedy čekat, že se někteří zmáčknou na maximum ve snaze o vítězství. Na první pohled nevypadá nijak záludně a obtížně, zdání ale může klamat, stačí se zaměřit na poslední kopec Col de Marie Blanque. Ten má totiž průměrné stoupání 8,6 procenta, v závěru je i kilometrový úsek s 13,6 procenty. Příležitost cítí čistokrevní vrchaři jako Nairo Quintana, Richard Carapaz, Miguel Ángel Lopez a samozřejmě obhájce Egan Bernal.

Kudy se jede?

Pau je oblíbené a tradiční místo Tour, hostilo ji už dvaasedmdesátkrát. Poprvé v roce 1930. Rodné město francouzského krále Jindřicha IV. Navarrského nebo trojnásobného olympijského šampiona Tonyho Estangueta (vodní slalom) má i stálou expozici věnovanou šampionům „staré dámy“.

Očima Petra Benčíka

„Tady bych tipoval, že ze začátku pojede velká skupina na větru, nějaká skupinka odjede, uprostřed na těch dvou kopcích se to očeše a pak to budou zkoušet lidi jako De Gendt, který je schopný to celé přejet. Poslední kopec bude hrozně těžký, hodně prudký, závěrečné 4 kilometry 13 procent, to je ryzí vrchařina. Bude to tvrdé vyjet. Ideální pro typy jako Roglič, protože je to krátký silový kopec, kde je lepší než v těch dlouhých. Tohle bude tak těžké, že půjde udělat rozdíl i mezi těmi nejlepšími, kde jsou jinak rozdíly malé.“