Vlčí srst, rozdělená dvojčata. Poznejte své cyklistické oblíbence

Poznejte nové i staronové dresy cyklistických hvězd • FOTO: koláž iSport.cz Covid udělal v minulé sezoně ohromný průvan nejen v cyklistickém kalendáři, ale také na přestupovém trhu. Na závodech už neuvidíme výrazné oranžové dresy týmu CCC, který zanikl. Dva čeští jezdci Josef Černý a Jan Hirt z něj zamířili do jiných stájí. Dres převlékla ale celá řada dalších známých jmen v pelotonu, tím největším je jistě Chris Froome. Hodně týmů změnilo sponzory a tím i barvy dresů. Je proto třeba se naučit alespoň ty nejvýraznější, aby cyklistický fanoušek nyní, kdy se sezona rozjíždí, netápal.

Štybarova vlčí smečka přibrala i Černého Už delší dobu si říkají Vlčí smečka, vlčí hlava se stala i součástí jejich loga. A letos to tým Deceuninck-Quick Step, kde už jedenáctou sezonu jezdí i Zdeněk Štybar, dotáhl k dokonalosti. Motiv vlčí srsti mají také na dresech, které jsou po roční změně s bílou opět celé modré, tentokrát ve dvou odstínech. „Moc se mi líbí decentní design,“ pochválil dresy český reprezentant. V této sezoně, po roční pauze, navíc nebude jediným Čechem, co tento dres oblékne. Belgická sestava jako jednoho z mála nováčků pro ročník 2021 přibrala také Josefa Černého. U něj jen pozor při časovkách, v nich jako republikový mistr nebude oblékat týmový dres. Česká dvojice v Deceuninck-Quick Step má dresy s designem vlčí srsti • Foto Deceuninck-Quick Step/Wout Beel Jeden z lídrů vlčí smečky Quick Stepu Zdeněk Štybar • Foto Deceuninck-Quick Step/Wout Beel

Hirt v novém dresu i týmu V minulé sezoně byl v balíku nepřehlédnutelný díky svítivým oranžovým dresům týmu CCC. Ten však padl za oběť covidové krizi. A licenci ve World Tour, tedy nejvyšší kategorii, převzalo belgické seskupení, jehož název letos zní Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Za tento tým jezdí také Jan Hirt, který je jedním ze tří závodníků právě z CCC. V balíku hledejte českého jezdce v dresu tvořícího tmavě modré kraťasy, na trikotu pak převažuje bílá s nápadnými svítivě žlutými prvky. Jan Hirt v dresu Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux • Foto Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

I u Jihoafričanů zůstal Čech Tento tým si čeští fanoušci vryli do paměti hlavně díky Romanu Kreuzigerovi, který zde dva roky působil. Nejprve pod názvem Dimension Data, loni pak NTT. Ačkoliv dresy byly pokaždé výrazně jiné, jednu věc měly společnou – ruce, symbol nadace Qhubeka. Ty jsou výrazné i na bílých dresech týmu Qhubeka Assos, na němž jsou vyvedené v černé barvě. Dres znovu obléká český závodník, tentokrát však Karel Vacek. Někdejší naděje české cyklistiky se dostala poprvé do worldtourového týmu a bude se zde chtít předvést. Karel Vacek bude jezdit za Qhubeka Assos • Foto Qhubeka Assos

Kreuziger v jiném dresu a ne na všech závodech Na jiný trikot a na zcela jiný tým si musí fanoušek zvyknout u Romana Kreuzigera. Ten nechtěl riskovat případný předčasný důchod, a tak nečekal, zda se dřívější zaměstnavatel (tým NTT) zachrání ve World Tour, a přestoupil o kategorii níž. Novým působištěm se stal tým Gazprom-RusVelo. V pelotonu jej nyní hledejte v bílém dresu s černými kraťasy. Navíc v této sestavě není jediným Čechem. Druhým je Mathias Vacek, mladší bratr již zmiňovaného Karla. Kreuzigera však tentokrát neuvidíte na všech významných závodech jako dřív. Jeho tým z druhé divize totiž musí čekat na pozvánky a na Tour de France ji zcela jistě nedostane. Roman Kreuziger a Mathias Vacek jsou v ruském týmu Gazprom-RusVelo • Foto Gazprom-RusVelo Roman Kreuziger má nový tým, nebude na všech elitních závodech • Foto Gazprom-RusVelo

Vakoč s Van der Poelem, ale každý v jiném trikotu Jsou parťáky, nicméně každý pojede závody v trochu jiných stájových barvách. Český cyklista Petr Vakoč už druhým rokem jezdí v týmu Alpecin-Fenix se superstar Mathieu van der Poelem. Nizozemec ovšem vyhrává, co se dá, včetně domácího šampionátu, a tak minimálně do června vozí dres s nizozemskou trikolorou. To Vakoč drží tradiční týmové, takže ho v pelotonu uvidíme v tmavomodrém dresu české značky. K vidění navíc budou také na nejvýznamnějších akcích včetně Tour de France. Belgická stáj totiž loni ovládla žebříček druhodivizních celků a tak může letos startovat na všech závodech World Tour. Petr Vakoč drží tradiční týmové barvy, takže ho v pelotonu uvidíme v tmavomodrém dresu české značky • Foto Alpecin-Fenix Mathieu van der Poel minimálně do června drží nizozemskou trikoloru • Foto ČTK/AP

Poznáte tým Israel Start-Up Nation? Naučte se to Jméno si udělal v týmu Sky (dnešní Ineos Grenadiers). Jenže pátého triumfu na Tour de France chce dosáhnout s někým úplně jiným. Chris Froome před Tour 2019 utrpěl velmi ošklivé zranění a je téměř zázrak, že se do kolotoče zvládl vrátit. Loni se rozjížděl, letos už by v novém dresu izraelského celku rád něco předvedl. A neskrývá touhu po pátém žlutém trikotu. V jakých barvách ho tedy v balíku hledat nyní? Na dresu týmu Israel Star-Up Nation převládá tmavá modrá s výrazným bílým vrškem trikotu. A také s barevnou hvězdou. Chris Froome, největší hvězda Israel Start-Up Nation • Foto Israel Start-Up Nation

Rozdělená dvojčata Yatesova Co se pohybují v profi pelotonu, vždy to bylo společně v jednom týmu. Navíc stále v australské sestavě Orica, v posledních letech Mitchelton Scott. Řeč je o britských dvojčatech Adamovi a Simonovi Yatesových. Nejezdili společně úplně na všechny závody, ale byli spolu často. Teď se to mění. Adam je od této sezony součástí týmu Ineos Grenadiers, zatímco Simon zachoval věrnost Australanům, i když to s nimi vypadalo dost bledě. Jestli vám dřív dělalo potíž dvojčata rozpoznat, teď to půjde velmi snadno. Adama budete vídat v tmavé modré s rudým A na hrudi, zatímco Simon výrazně zesvětlí. Tým má totiž zcela nového sponzora, název i dresy. BikeExchange letos jezdí v trikách, na nichž převažuje bílá, rukávy jsou černé s tyrkysovými lemy. Adam Yates je součástí Ineos Grenadiers • Foto Ineos Grenadiers Simon Yates výrazně zesvětlil, bude jezdit za Team BikeExchange • Foto Team BikeExchange

U Sagana beze změn Peter Sagan patří ke stálicím profesionální cyklistiky a výhodou u něj je, že v poslední době jeho tým Bora-hansgrohe nepřistupuje k žádným výrazným změnám týmových barev a tím pádem ani v dresu. Na nich znovu najdete černou, několik odstínů zelené, přičemž převažuje bílá. Tady není moc co řešit. Necháme se překvapit, zda přijdou s nějakou obměnou před Tour de France, jako tomu bylo i vloni. Každá stáj totiž může v průběhu sezony jednou design dresů upravit. U Petera Sagana zůstává vše při starém • Foto Bora-hansgrohe

Richie je zpět doma Pokud byste sestavovali seznam smolařů Tour de France, určitě by na něm nemělo chybět jméno Richie Porte. Tento Australan mnohokrát usiloval o pódium na Staré dámě, jenže naději často překazily smolné pády. A bylo jedno, který dres zrovna oblékal. Už jezdil za Sky, BMC Racing, loni s Trek-Segafredo konečně na stupně vyšplhal, když skončil celkově třetí. Po pětileté pauze se nyní 36letý jezdec vrací do britské stáje. V pelotonu tak letos hledejte tohoto sympaťáka v tmavomodrém dresu Ineos Grenadiers. Třeba dostane opět příležitost ve Francii útočit. Richie Porte přestoupil od Treku k Ineosu • Foto Ineos Grenadiers