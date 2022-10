SP v Táboře ovládla Nizozemka, Češka při debutu čtrnáctá. Stříbro pro Ježka

Empelová kontrolovala dění v čele od samého začátku a o svém triumfu rozhodla v posledním šestém okruhu, když odjela soupeřkám z vedoucí skupinky. Vítězství před krajankami Puck Pieterseovou a Annemarií Worstovou si pak mohla vychutnat s rukama nad hlavou.

Brzy devatenáctiletá Zemanová se nejlepších držela první třetinu závodu, kdy byla členkou vedoucí třináctky. Nakonec dojela s mankem necelých dvou minut na vítězku, ale spokojená s předvedeným výkonem.

„Je to pro mě docela velké a příjemné překvapení. Když se mě ptali před závodem na nějaké cíle, tak jsem si říkala, že bude super zopakovat zase tu dvacítku z minulého roku. Myslím, že konkurence je možná ještě o chlup větší než minulý rok. Patnáctku jsem brala jako něco neuvěřitelného, ale povedlo se. Nemám slov. A jsem ráda, že mi to takhle sedlo,“ řekla novinářům Zemanová.

O dosud nejlepší dnešní umístění českých barev se postaral hned na úvod junior Ježek, jehož porazil pouze Léo Bisiaux z Francie. „Byl to pro mě obrovský zážitek, slyšet to bušení diváků do bariér a jet si pro druhé místo. To je něco krásného,“ řekl Ježek.

Závod začal trochu kuriózně opakovaným startem. I ten se sedmnáctiletému Ježkovi - podobně jako už ten první - povedl, jenže pak se kvůli technickým problémům propadl ke konci první desítky. Ze své ztráty na medailové pozice však začal rychle ukrajovat a dostával se postupně čím dál blíž skupince jedoucí o stříbro za Bisiauxem.

„Ještě překážky jsem v pohodě skočil, ale o jednu jsem škrtl a na malér bylo zaděláno. Pak jsem musel prakticky celý okruh jet na prázdné gumě. Dotáhnout se zpět na čelo mě stálo dost sil, ale povedlo se mi to,“ uvedl Ježek.

Zatímco Francouz svou vedoucí pozici kontroloval a s přehledem si dojel pro vítězství, za ním vypukl boj o zbývající medaile. Ze čtyřčlenné skupinky měl nejvíce sil ve finiši právě Ježek, jenž projel cílem s mankem šesti sekund. Devátý skončil Pavel Šumpík, na vítěze ztratil 47 sekund.

Ježek přiznal, že v závěru už jel na hranici sil. „Ještě nikdy jsem to nezažil a na domácí trati je to neuvěřitelný zážitek. Vím, že závěry závodu dokážu zvládnout a dnes jsem si to potvrdil, jsem za to hodně šťastný. Měl jsem tu rodinu, přítelkyni, kamarády, o to je ten úspěch krásnější,“ dodal Ježek.

V závodě juniorek přidala další české umístění v top ten sedmnáctiletá Dlasková, která se vrací do závodů po vážném zranění. Dcera bývalého úspěšného cyklokrosaře a současného reprezentačního asistenta Petra Dlaska byla desátá s více než minutovou ztrátou na medaili. Zvítězila Nizozemka Lauren Molengraafová.

Mezi muži do 23 let byl nejlepším z Čechů šestnáctý Matyáš Fiala, na vítězného Thibaua Nyse ztratil dvě a půl minuty, devatenáctý skončil Pavel Jindřich. Syn legendy krosu Svena Nyse byl nejlepší z Belgičanů, kteří obsadili první čtyři místa.

V 15:10 odstartoval v areálu Komora závod elitní kategorie mužů, do něhož nastoupil i trojnásobný mistr světa v krosu a současný silniční profesionál Zdeněk Štybar.

Výsledky závodu Světového poháru v cyklokrosu v Táboře:

Ženy:

1. Van Empelová 53:32, 2. Pieterseová -3, 3. Worstová -4, 4. Betsemaová (všechny Niz.) -8, 5. Vasová (Maď.) -9, 6. Alvaradová (Niz.) -26, ...14. Zemanová -1:48, 25. Jeřábková -4:11, 37. Vaníčková -5:24, 47. Hladíková (všechny ČR) -7:39

Průběžné pořadí SP (po 3 závodech): 1. Van Empelová 120, 2. Worstová 71, 3. Alvaradová 70, ...28. Zemanová 12, 45. Jeřábková 1.

Muži do 23 let (19,35 km):

1. Nys 48:13, 2. Michels -1, 3. Verstrynge (všichni Belg.) -36, ...16. Fiala -2:25, 19. Jindřich -2:37, 26. Černý -3:41, 29. Kerl (všichni ČR) -3:57.

Junioři (14,57 km):

1. Bisiaux (Fr.) 42:27, 2. Ježek (ČR) -6, 3. Vandenberghe (Belg.) -7, ...9. Šumpík -47, 26. Hojka -1:56, 27. Faltýnek -2:05, 29. Kuba (všichni ČR) -2:10.

Juniorky (12,95 km):

1. Molengraafová (Niz.) 37:38, 2. Chladoňová (SR) -4, 3. Moorsová (Belg.) -27, ...10. Dlasková -1:33, 13. Hanáková -2:06, 18. Nováková -2:54, 20. Douděrová (všechny ČR) -3:22.