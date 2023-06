Bizarní podvod na Giru pro mladíky. 24 cyklistů končí, v kopci se drželi aut

Čtyřiadvacet cyklistů bylo po čtvrté etapě Gira d'Italia pro jezdce do 23 let diskvalifikováno za to, že se v závěrečném stoupání do průsmyku Stelvio přidržovali doprovodných vozů a motocyklů. V závodě pokračuje 134 mladíků včetně devatenáctiletého českého jezdce Adama Seemana.