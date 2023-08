Hvězdy ze silnice posunuli na startu. Fanoušci se zlobí, (ne)fér vítěz souhlasí

Brit Thomas Pidcock patří mezi nejuniverzálnější závodníky na světě. Soutěží v cyklokrosu, cross country i na silnici. A ve všech disciplínách se řadí mezi špičku. „Je to osvěžující pro psychiku, vyhnete se tak monotónnosti,“ pochvaluje si střídání oborů.

Část ze svého hvězdného umu ukázal i na mistrovství světa v Glasgow, odkud si odváží hned dva cenné kovy. Nejprve získal třetí místo v bikerském short tracku a poté suverénním způsobem opanoval hlavní závod v cross country. Pomalu se tak blíží svému snu, stát se mistrem světa ve všech třech disciplínách. Aktuálně mu do sbírky chybí ještě duhový dres ze silnice.

„Je to obrovská úleva. Posledních několik kol pro mě bylo dost stresujících, protože mi nefungovaly převody. Při každém stoupání se ti za mnou stále přibližovali. Bál jsem se, že co chvíli budu muset veškerou snahu zahodit do koše,“ vyprávěl v cíli šťastný vítěz.

Namísto obdivu a gratulací za pozoruhodný sportovní výkon se však Pidcock dočkal na sociálních sítích studené sprchy. „Hlavně nezapomeň poděkovat UCI za titul,“ zněl komentář jednoho z naštvaných diváků. „Jste nepochybně velmi silný, ale vyhrál byste, kdybyste startoval z konce?“ napsal jiný. „Šampion s pomocí UCI, taková škoda…“

Fanoušci naráželi na zvýhodnění, které dostal od cyklistické unie. Podle původních pravidel měl do závodu startovat až z 61. pozice, jež mu byla přidělena na základě bodů ve světovém žebříčku. UCI se však rozhodla den předem dodatečně zavést pravidlo, které Pidcocka vystřelila na 33. místo – pokud je jezdec vpředu UCI rankingu v jiné disciplíně (například silniční závod), může startovat z páté řady.

Díky narychlo zavedenému pravidlu se dostal výše také trojnásobný mistr světa Peter Sagan a letošní vítěz duhového dresu na silnici Mathieu van der Poel. Oba by jinak startovali ze samého chvostu.

Kontroverzní rozhodnutí přineslo řadu pobouřených reakcí nejen od diváků ale i samotných závodníků. Švýcarská legenda Nino Schurter adresoval UCI otevřený dopis, pod který se podepsalo dalších 40 bikerů včetně českého reprezentanta Ondřeje Cinka.

„Opravdu nejsme nadšeni z toho, jak se zachází s naší disciplínou. Vyjadřujeme své hluboké zklamání a frustraci z této situace,“ stojí v něm mimo jiné.

Místa na startu jsou v cross country extrémně důležitá, protože trať nabízí jen omezený prostor pro předjíždění. Předháněcími manévry se navíc závodníci připravují o cenné síly.

A jak se ke kauze vyjádřila cyklistická unie? Verdikt zdůvodnila tím, že chtěla závod udělat atraktivnější a k disciplíně přilákat nové fanoušky. „S Pidcockem a Van der Poelem to má úplně jiný kalibr než bez nich. Musíme bojovat o udržení disciplíny na programu olympijských her v Los Angeles 2028,“ obhajoval verdikt sportovní ředitel UCI Peter van den Abeele.

K nepříjemné situaci se nakonec vyjádřil i novopečený vítěz. Rychlokvašené pravidlo, které mu usnadnilo cestu za titulem, rezolutně odsoudil. „Nechtěl jsem se zapojovat do této sr*čky. Cítím, ale potřebu vyjádřit se. I když mi to nakonec pomohlo, naprosto s tím nesouhlasím. Toto pravidlo nebylo požadováno mnou ani nikým z mého týmu. Pokud se má něco takového udělat, musí to být na začátku roku. Podporuji proto postoj jezdců, kterým se to nelíbí,“ napsal na svém Twitteru.

Kauza na konečných výsledcích ovšem nic nemění. Ostatně startovat z prvních řad ještě automaticky neznamená úspěch. Hvězda silniční cyklistiky Mathieu van der Poel ukončil závod v cross country už po třech minutách. Uklouzl totiž na štěrku a po ošklivém pádu nemohl pokračovat dál. Třiatřicetiletý Sagan se zase postupně propadával polem a závod zakončil na 63. místě.

Druhý dojel ve skotském Tweed Valley vítěz čtvrtečního short tracku Novozélanďan Samuel Gaze, bronz získal hvězdný Švýcar Nino Schurter. Nejlepší z Čechů Cink obsadil 17. místo se ztrátou 2:45 minuty na vítěze.

MS v číslech

Cross country - muži: 1. Pidcock (Brit.) 1:22:09, 2. Gaze (N. Zél.) -19, 3. Schurter (Švýc.) -34, 4. Koretzky (Fr.) -43, 5. Dascalu (Rum.) -54, 6. Hatherly (JAR) -1:07, ...17. CINK -2:45, 69. RAUCHFUSS -8:31, 70. KOBES -9:04, 74. ŠKARNITZL -1 kolo.

Ženy: 1. Ferrandová-Prévotová 1:24:14, 2. Lecomteová (obě Fr.) -1:14, 3. Pieterseová (Niz.) -1:27, 4. Mitterwallnerová (Rak.) -1:31, 5. Kellerová (Švýc.) -2:23, 6. Richardsová (Brit.) -2:39, ...33. ČÁBELICKÁ -9:42.